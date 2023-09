Un homme de Bowling Green arrêté dans le délit de fuite qui a tué un garçon de 9 ans au sud de Fort Meade

Un homme de Bowling Green âgé de 45 ans a été arrêté dans la nuit après que les autorités ont déclaré qu’il avait avoué avoir conduit le camion qui frappé et tué un garçon de 9 ans au sud de Fort Meade vendredi.

Gilbert Almaguer a été incarcéré à la prison du comté de Hardee tard vendredi soir ou tôt samedi matin. Il devrait être extradé vers le comté de Polk à une date ultérieure, selon le bureau du shérif du comté de Polk.

Vendredi, vers 17 heures, Andres Martinez, 9 ans, se rendait à vélo chez un ami sur Hutchins Road, au sud-ouest de Fort Meade, lorsqu’une Chevrolet Silverado rouge l’a heurté, fendant son vélo en deux et envoyant le garçon voler 50 pieds. dans la cour d’un voisin. Des vidéos et des photographies des caméras de surveillance des voisins montraient le camion rouge, avec des détails époustouflants, circulant sur la route à ce qui semblait être une vitesse élevée. La limite de vitesse affichée sur Hutchins est de 45 mph.

Le Bureau du shérif du comté de Polk a envoyé des alertes à la communauté pour demander de l’aide pour retrouver le camion.

Selon un affidavit d’arrestation, Almaguer a contacté le Bureau du shérif du comté de Hardee peu avant 22h30 et leur a dit qu’il était passager du camion qui avait heurté le garçon. Police de Bowling Green, les adjoints du shérif de Hardee et les détectives des homicides de la route du comté de Polk se sont rendus à sa résidence sur Avon Street à Bowling Green, où, selon lui, se trouvait le camion. Le camion présentait des dommages correspondant à l’accident.

Almaguer s’est rendu au commissariat de Bowling Green et a fait une déclaration. Il a déclaré aux autorités que le camion était immatriculé au nom de sa mère mais qu’il était conduit par un de ses amis nommé Hector Ramirez. Selon l’affidavit d’arrestation, Almaguer a déclaré qu’il avait laissé Ramirez conduire parce qu’Almaguer était fatigué et n’avait pas de permis de conduire valide. Il a déclaré aux autorités qu’il ne savait pas ce que Ramirez avait frappé et qu’il pensait qu’il s’agissait peut-être d’une boîte aux lettres ou d’un courrier.

Il a déclaré qu’après l’accident, Ramirez avait conduit le camion jusqu’à Bowling Green et était sorti près d’une voie ferrée, selon l’affidavit. À partir de là, Almaguer a déclaré qu’il s’était assis à la place du conducteur et avait ramené le camion chez lui. Il a déclaré à la police qu’il connaissait Ramirez mais qu’il ne savait pas exactement où il habitait et qu’il n’avait pas non plus de numéro de téléphone pour lui.

Les autorités ont ramené Almaguer à son domicile, où elles sont restées en attendant un mandat de perquisition et de saisie pour le camion. Peu de temps après, selon l’affidavit de son arrestation, il est sorti de la maison et s’est approché d’un policier, admettant qu’il était le conducteur du camion et le seul occupant au moment de l’accident.

Selon l’affidavit, Almaguer a déclaré au policier à l’extérieur de la maison que le garçon était sorti de nulle part et, après l’accident, Almaguer a eu peur et est immédiatement rentré chez lui. Après avoir vu sur Facebook qu’un garçon était mort, il a déclaré avoir appelé le département du shérif du comté de Hardee.

Almaguer fait face à une accusation de crime au premier degré pour avoir quitté les lieux d’un accident sans apporter d’aide (impliquant la mort).

Cet article a été initialement publié sur The Ledger : Un homme de Bowling Green arrêté dans le délit de fuite qui a tué un garçon de Fort Meade