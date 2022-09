Un homme de Bolingbrook accusé d’avoir menacé de tirer sur un élève de 4e: flics – Shaw Local

Un homme de Bolingbrook a été arrêté après avoir été accusé d’avoir menacé de tirer sur un élève du primaire qui avait accidentellement lancé des copeaux de bois sur un camarade de classe, qui est le parent de l’homme, a annoncé la police.

Vendredi, Leonardo Martin, 19 ans, a été arrêté pour voies de fait graves et conduite désordonnée à la suite d’une enquête sur l’incident par le département de police de Bolingbrook.

Aucune arme n’a été exposée ou récupérée lors de l’incident et aucune blessure n’a été signalée, selon un communiqué du lieutenant Brennan Woods de la police de Bolingbrook.

Vendredi à 9 h 15, les agents ont répondu à l’école élémentaire Wood View, 197 Winston Drive, pour un rapport d’un homme âgé inconnu qui a menacé de tirer sur un élève de quatrième année, a déclaré Woods.

L’école élémentaire Wood View est l’une des nombreuses écoles gérées par le district scolaire 365U de Valley View. Le district a des écoles à Bolingbrook et Romeoville.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont appris qu’un incident s’était produit sur la cour de récréation de l’école la veille entre deux élèves du primaire, a déclaré Woods.

Un étudiant avait accidentellement lancé des copeaux de bois sur une autre étudiante, a déclaré Woods.

Le lendemain matin, un parent de l’élève est venu à l’école et a menacé de tirer sur l’élève qui avait donné des coups de pied dans les copeaux de bois, a déclaré Woods.

L’incident a été vu par plusieurs autres étudiants et Martin a été identifié comme le suspect, a déclaré Woods.

Des accusations ont été portées contre Martin après une enquête policière et une consultation avec les parents de la victime, les responsables de Valley View et le bureau du procureur de l’État du comté de Will, a déclaré Woods.

La caution de Martin a été fixée à 20 000 $. Il a été libéré vers 16 h 15 samedi après avoir pu verser 10 % de sa caution.