Un homme de Boise a dû subir une opération au visage après avoir été battu par la police de Meridian. Maintenant il va en prison

Un juge du comté d’Ada a décidé qu’un homme qui avait été battu si sévèrement par un policier de Meridian selon lequel il avait besoin d’une opération de reconstruction faciale, il passera au moins quelques années en prison.

Colt Seward, un résident de Boise, a été arrêté en mai 2023 après que des agents l’ont trouvé « évanoui au volant » dans une voie de circulation avec son moteur en marche près de l’intersection de North Ten Mile Road et West Ustick Road à Meridian, a déclaré la police dans un communiqué de presse à le temps.

Le service de police de Meridian a déclaré que l’agent Donald Heida utilisé la force lors de l’arrestation parce que Seward a glissé ses menottes alors qu’il se trouvait à l’arrière de la voiture de patrouille. Vidéo de son arrestation a été largement partagé après qu’un passant ait capturé Heida en train de frapper Seward au moins une demi-douzaine de fois au visage et à la tête, certains coups tombant alors que Seward était face contre terre dans un parking, coincé par Heida, qui était aidée par un autre officier.

Seward, 32 ans, a plaidé coupable dans le cadre d’un accord conclu en août pour possession d’une substance contrôlée et d’accessoires liés à la drogue ; possession illégale d’une arme à feu par un criminel reconnu coupable ; conduite sous influence; échapper à l’arrestation; et possession d’un médicament sur ordonnance sans autorisation. Les archives judiciaires montrent que les procureurs ont abandonné l’accusation de coups et blessures portée par la police.

À la suite de la litanie des accusations, le juge du 4e district, Patrick Miller, a condamné Seward à passer au moins trois ans de prison avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. Seward obtient un crédit pour le temps purgé, ce qui réduit de près d’un an cette peine.

Miller a déclaré qu’il avait décidé de ne pas regarder la vidéo de l’arrestation de Seward, affirmant qu’il « abhorrait la violence » et qu’il ne voulait pas laisser les images l’influencer de quelque manière que ce soit. Il a souligné qu’il ne lui appartenait pas de prendre une décision sur le recours à la force par l’officier.

« Je ne le regarde tout simplement pas, franchement », a déclaré Miller. «Je pense que c’est probablement assez violent. J’ai vu les blessures; J’en ai vu la description. Cela semble assez flagrant et le prévenu a subi un préjudice important. Je ne sais pas si j’ai besoin de le voir pour approfondir ces conclusions.

Colt Seward a souffert de problèmes médicaux durables après avoir été frappé au moins huit fois par le policier de Merdian Donald Heida lors d’une arrestation en mai 2023. Seward est photographié ci-dessus avec sa femme, Mersades Seward.

Arrestations violentes, crimes liés à la drogue et peines de prison

Le département de police de Meridian a déclaré que Seward avait frappé un policier avec son coude alors que celui-ci tentait de remettre les menottes parce que Seward en avait glissé. Les images de la caméra corporelle obtenues par l’homme d’État de l’Idaho ont montré que Seward avait retiré sa main gauche lorsque les policiers avaient mis ses mains derrière son dos lors de la tentative de rebuffade.

La chef de la police de Meridian, Tracy Basterrechea, a déclaré plus tard que Heida n’avait pas violé la politique et que « ces incidents ne se produisent pas si le suspect coopère ».

Seward a déclaré au Statesman que les coups portés par l’officier lui avaient causé un traumatisme crânien et qu’il souffrait toujours d’une vision floue, d’un engourdissement du visage, de spasmes et de problèmes de mémoire. Il a subi une chirurgie reconstructive pour lui placer une prothèse au visage afin de maintenir son œil droit, en raison d’un os cassé juste à côté, selon les dossiers médicaux obtenus par l’homme d’État de l’Idaho.

Son épouse, Mersades Seward, a déclaré que ses frais médicaux s’élevaient à plus de 100 000 dollars.

Seward a déposé une réclamation délictuelle contre le service de police, mais n’a toujours pas décidé d’engager ou non une action en justice. Il a été condamné jeudi dernier.

Seward a des crimes liés à la drogue qui remontent à l’époque où il était adolescent. Le juge a reconnu que les premières expériences de Seward en matière de toxicomanie et de système de justice pénale rendaient plus difficile pour lui l’établissement d’une vie adulte stable. Dans le même temps, a déclaré Miller, Seward avait eu un certain nombre de chances de guérison.

« Quelque chose de différent, peut-être plus grave, doit se produire pour offrir une opportunité de réadaptation », a déclaré Miller.

Le juge a déclaré qu’après avoir pesé ces facteurs – ainsi que le risque que Seward représentait pour la sécurité publique lorsqu’il conduisait sous influence l’année dernière – il a décidé qu’une peine de trois ans ferme et de cinq ans indéterminée pour couvrir tous les crimes était appropriée.

Le juge a également ordonné que son permis de conduire soit suspendu pendant un an après sa libération.

Lorsqu’on lui a demandé de parler, Seward a fait une déclaration en larmes au palais de justice du comté d’Ada. Il a parlé de ses luttes contre la drogue et de son désir d’être un meilleur père, affirmant que la dépendance l’avait « humilié » jusqu’à son « essence en tant qu’être humain ».

« Chaque fois que je regarde dans ce miroir, je me souviens de ce qui s’est passé le 16 mai et je remercie Dieu d’être en vie et ici aujourd’hui », a déclaré Seward.