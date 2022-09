Après que de fortes pluies ont frappé Bengaluru, de nombreuses scènes pénibles ont fait surface. Malheureusement, il faut plus d’une saison de pluie pour laver les maux du capitalisme, et beaucoup de gens ont dû le faire fonctionner de manière de plus en plus inventive. Dans un tel cas, un utilisateur de Twitter a partagé une photo d’un homme qui travaillait dans un café à Bengaluru, où il avait installé son bureau sur une table. L’utilisateur de Twitter, Sanket Sahu, a affirmé qu’un groupe travaillait depuis le Third Wave Coffee de Bengaluru avec une “configuration de bureau à part entière” parce que leurs bureaux avaient été inondés. La photo a été partagée le 7 septembre.

Beaucoup remettaient cependant en question la logistique de la situation. La personne transportait-elle son ordinateur de bureau et son processeur au café ? Pourquoi n’a-t-il pas plutôt travaillé à domicile? Twitter cherche des réponses. Certains l’ont même qualifié de produit de la «culture de l’agitation» toxique. D’un autre côté, en donnant à ce type le bénéfice du doute, il a peut-être perdu le pouvoir ou fait face à d’autres circonstances imprévues !

Je viens de voir un groupe travailler à partir du Third Wave Coffee avec “une configuration de bureau à part entière” parce que leurs bureaux sont inondés @peakbengaluru pic.twitter.com/35ooB1TOqU — Sanket Sahu (@sanketsahu) 7 septembre 2022

Au bureau — Manu (@orustrong_kappi) 8 septembre 2022

de pointe https://t.co/GivpvAuMvT — Venkat Ananth (@venkatananth) 8 septembre 2022

C’est la troisième vague de la mousson à Bangalore, après tout. Je viens d’entendre des histoires d’horreur d’un ami hier soir, de gens qui visitaient des maisons d’amis pour le #IndiaVPak match à Bangalore dans les zones touchées, et est rentré chez lui après 48 heures ! @ Kamleshb12 https://t.co/CNaSJ2fn5C – Karan Rajpal (@IronyMeter) 8 septembre 2022

C’est vraiment mauvais. Bangalore est-elle la dernière ville à avoir une culture d’entreprise toxique ? https://t.co/qdrCrzjloI — Sushis chers (@Sachbolpatta) 7 septembre 2022

Travailler dans un café ne semble pas si mal si l’on considère que certaines personnes sont allées travailler sur des tracteurs à Bangalore. Le 6 septembre, de nombreux professionnels de l’informatique, incapables de se déplacer via des 2-roues, des pousse-pousse ou des voitures dans les rues gorgées d’eau, s’étaient rendus au travail sur des tracteurs.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici