Un homme de Bengaluru dit qu’il a rencontré son partenaire alors qu’il était coincé dans la circulation, une histoire d’amour bizarre devient virale

Le trafic de Bengaluru a toujours été gênant pour de nombreuses personnes. La ville est connue pour son beau temps, ses journées fraîches et… ses routes encombrées. Cependant, cela peut ne pas être un problème pour tout le monde. Ou du moins pour cet homme en particulier.

Une histoire d’amour est devenue virale après avoir été partagée sur Twitter. Selon un utilisateur de Reddit, il a rencontré sa femme très proche de Sony World Signal, où ils sont devenus amis. Il la déposait un jour lorsque la construction du pont aérien d’Ejipura les a obligés à rester bloqués dans les embouteillages. C’est à ce moment-là qu’ils ont décidé de choisir un itinéraire différent loin de la zone bloquée car ils avaient tous les deux faim. C’est à ce moment-là qu’ils sont allés dîner ensemble et c’est ainsi que leur histoire a commencé.

“Les meilleurs trucs de tiroir sur Reddit aujourd’hui”, a écrit un utilisateur de Twitter partageant l’histoire. Regardez par vous-même :

Top trucs de tiroir sur Reddit aujourd’hui 😂😂@peakbengaluru pic.twitter.com/25H0wr526h – Aj (@babablahblah_) 18 septembre 2022

Depuis qu’elle a été partagée, l’histoire est devenue virale et a réussi à recueillir des tonnes de réponses sur les réseaux sociaux. “Les marchés du mariage dans tout”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «J’ai effectué mon tout premier stage à Bangalore, j’ai fait les 2 dernières années de premier cycle, j’ai travaillé pendant 2 ans dans une entreprise dont le bureau était proche de Sony Signal, j’ai quitté l’entreprise et Bangalore et j’ai travaillé pendant 2 ans de plus mais cela ce maudit survol est toujours en construction.

Pendant ce temps, plus tôt, un passager basé à Bengaluru a partagé la conversation qu’il a eue avec son chauffeur automobile en se rendant au bureau. Le conducteur de la voiture a informé le passager qu’il devait faire le plein de GNC en cours de route. Après s’être retrouvé coincé dans la circulation, le passager a dit au conducteur d’accélérer. La réponse du conducteur de la voiture a fait dire au passager : « Peak Bengaluru ». Le conducteur de la voiture lui a demandé : « Login kabka hai ? ». S’adressant à Twitter, l’homme a partagé son expérience à travers une image de l’automobile. «Dès que je monte à bord de ma voiture du matin pour aller au travail, mon partenaire de conduite me dit que nous devrons nous arrêter pour le GNC en cours de route. J’étais d’accord avec ça, alors nous avons commencé le trajet. Après la circulation folle sur le chemin, je lui ai demandé de se rendre directement au lieu de dépose parce que j’étais en retard », a-t-il écrit. “La mise à jour @peakbengaluru d’aujourd’hui”, a-t-il sous-titré l’image.

