Un homme de Bengaluru devient conférencier invité au collège qui lui a refusé l’admission, partage une photo

Sharan Hegde, une influenceuse financière connue sur Instagram sous le nom de Finance with Sharan avec plus de 2 millions d’abonnés Instagram, a récemment dévoilé son parcours extraordinaire qui montre que le monde travaille de manière mystérieuse pour réaliser ses rêves.

Dans un article récent, Sharan a déclaré qu’en dépit d’avoir obtenu 98 centiles au test d’admission commun, il avait dû renoncer à son rêve de fréquenter l’Institut indien de gestion de Bangalore il y a trois ans (CAT). Après avoir été refusé pour l’admission à la prestigieuse institution, Hegde a pris la décision de terminer ses études aux États-Unis. Bien qu’il ait été accepté à l’Université de Columbia, il l’a abandonnée pour poursuivre une carrière dans la création de contenu.

Hegde est actuellement l’un des créateurs de contenu financier les plus populaires en Inde et parle de finances personnelles et de gestion de l’argent. Vous devez avoir vu une bobine ou une publication de lui si vous utilisez fréquemment Instagram. Sa nouvelle renommée l’a maintenant propulsé à être accueilli à l’IIM-Bangalore, mais pas en tant qu’étudiant, en tant que conférencier invité de la prestigieuse institution.

Hegde a continué à décrire les hauts et les bas qu’il a traversés avant d’arriver finalement ici dans la légende détaillée qui a été publiée avec une photo de lui à l’extérieur de l’IIM-Bangalore. Il a également partagé que tout au long de son “parcours difficile”, alors qu’il vivait à Bangalore avec une allocation de Rs 5 000, “il a jonglé entre stage et études, ainsi que des” tests simulés hebdomadaires “.

«Mon ego mal placé était tel que soit IIM A, B, C ou rien. Je me rends compte maintenant que c’était stupide, car plus tard, une grande partie de mon parcours professionnel a été façonné par des collègues incroyables d’autres IIM », a écrit Hegde sur son approche modifiée envers les autres IIM.

Maintenant, il croit que la vie a bouclé la boucle. “La morale de l’histoire est- Quoi qu’il arrive, arrive pour de bon. Vous avez juste besoin de savoir comment le voir sous un angle différent et en tirer le meilleur parti », a écrit Hegde. “C’est ton tour maintenant. Laissez votre travail acharné briller », a-t-il poursuivi

Hegde, qui s’est essayé à la création de contenu financier pendant la pandémie, était un ancien analyste chez KPMG, selon son profil LinkedIn.

