Un homme de Bengaluru demande à la police de la circulation de donner des “preuves” pour lui avoir infligé une amende et obtient une réponse épique

La tentative d’un homme de Bengaluru d’obtenir des preuves d’une challan (amende) qui lui a été infligée pour une infraction au code de la route a abouti à un tweet viral. L’homme nommé Felix Raj a reçu un e-challan pour ne pas porter de casque alors qu’il conduisait son scooter dans la ville. Il avait d’abord demandé aux forces de l’ordre de lui fournir la preuve de son délit. Marquant la police de la circulation de Bengaluru dans un tweet, il a ajouté qu’il ne paierait l’amende que s’il disposait de ladite preuve.

Dans le tweet maintenant supprimé, l’homme a défié la police en leur demandant de “fournir des preuves” et a fini par obtenir une réponse épique en quelques minutes. Son tweet supprimé se lisait comme suit: «Bonjour, police de la circulation de Bengaluru et police de la ville de Bengaluru, il n’y a aucune preuve appropriée que je ne porte pas de casque. Veuillez fournir une image appropriée ou retirer la coque. La même chose s’est produite avant mais j’ai payé une amende juste pour l’effacer. Je ne peux pas supporter une fois de plus.

Jetez un œil au fil de discussion où la réponse de la police de la circulation de Bengaluru

Avec le tweet, l’homme a également joint une photo du challan qu’il a reçu qui mentionnait sa plaque d’immatriculation et son scooter mais ne le montrait pas conduisant son véhicule sans casque. Cependant, la réponse de la police de la circulation de Bengaluru a clairement montré que l’homme ne portait pas de casque et n’utilisait pas d’écouteurs lorsqu’il conduisait son scooter.

Après « Merci pour la preuve. En tant que grand public, tout le monde a le droit de demander cela. J’apprécie la police de la circulation de Bengaluru pour avoir clarifié cela. Je paierai l’amende. Félicitations à tout le contenu des mèmes.

Il a ajouté un hashtag au message qui disait “trafic de Bangalore”. Les utilisateurs de Twitter ont apprécié l’échange épique et ont laissé plusieurs commentaires sous la réponse de la police de la circulation de Bengaluru. Un utilisateur a dit : “Kudos kudos”, tandis qu’un autre utilisateur a dit : “Je n’aurai jamais autant d’audace”, ainsi que plusieurs emojis rieurs.

