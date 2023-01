Un homme de Bengaluru achète un chien de berger du Caucase pour Rs 20 Cr, nous ne comptons que des zéros

Un homme de Bengaluru a récemment fait la une des journaux pour avoir acheté un chien de berger du Caucase pour Rs 20 crore. S Satish est le président de l’Indian Dog Breeders’ Association et possède un chenil dans la ville. Il a acheté le chien, une race rare en Inde, à un éleveur d’Hyderabad. Le chien a été nommé Cadabom Hayder, d’après le chenil de Satish. Le chien de 1,5 ans a récemment participé à un événement du Trivandrum Kennel Club, ainsi qu’à d’autres expositions canines, et a remporté un total de 32 médailles pour la meilleure race de chien, a révélé Satish dans une interview avec Bangalore Mirror.

La race de berger du Caucase est connue pour être un chien de garde et se trouve principalement en Turquie, en Russie, en Arménie, en Circassie et en Géorgie. Il est extrêmement rare de trouver cette race en Inde. Satish a révélé: «L’un des éleveurs d’Hyderabad m’a contacté, déclarant qu’il avait obtenu le berger du Caucase; et j’ai décidé d’acheter le chien. Cela fait six mois que je l’ai acheté, mais peu de gens le connaissent.

Satish a en outre partagé: «J’ai été surpris de voir que Hayder a remporté de nombreux trophées et médailles. En sept jours, Hayder a remporté 32 médailles. Hayder est très grand et extrêmement sympathique. Actuellement, il séjourne dans ma résidence climatisée.

L’homme voulait présenter Hayder aux habitants de Bangalore en novembre 2022, mais il a révélé que Hayder avait commencé à perdre et qu’il voulait donc prendre des précautions. Satish prévoit d’organiser un événement en février pour présenter son animal de compagnie à tout le monde.

Satish a également deux chiots de la même race qu’il a achetés pour Rs 5 crores. Il a partagé qu’il garderait les chiens et les chiots pour lui car ils avaient besoin de soins et de nutrition supplémentaires. Satish a aussi des gens pour s’occuper des chiens en son absence.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici