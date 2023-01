News18 a parlé à quelques experts et a découvert ce qui pourrait être le cas avec le chien célèbre – le berger du Caucase qui, dit-on, vaut un énorme crore de Rs 20. “J’aimerais que quelqu’un demande au propriétaire du chien comment la transaction a été effectuée et les détails de celle-ci”, a déclaré un comportementaliste canin qui a requis l’anonymat.

Satish, ledit propriétaire du chien a déclaré aux médias qu’il avait amené le chien d’un éleveur à Hyderabad. Il a déclaré aux médias de Bengaluru que ce chien d’un an et demi s’appelait “Cadabom Hayder” et avait remporté plusieurs médailles dans plusieurs expositions canines.

Le chien

Le berger du Caucase est un chien de race gardien. Il est originaire de pays comme la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Ossétie, le Daghestan et certaines parties de la Russie. Les montagnes du Caucase en Géorgie ont toujours été la principale région de distribution des chiens de berger du Caucase, tant en termes de nombre que de qualité des chiens présents dans la région.

Selon l’American Kennel Club, pendant des siècles, la race a été utilisée pour protéger les propriétés contre les intrus, protéger le bétail contre les grands et petits prédateurs tels que les loups et les coyotes, et pour de nombreuses autres tâches.

Le prix

News18.com s’est entretenu avec des dresseurs de chiens qui travaillent en étroite collaboration avec plusieurs personnalités ainsi qu’avec l’aile canine du service de police à ce sujet. Selon eux, un chiot berger du Caucase âgé d’un an et demi coûterait entre Rs 50 000 et Rs 1 lakh.

Le Dr Nagesh Reddy, médecin vétérinaire senior, a déclaré: «On ne peut pas amener un chien âgé de moins de deux ans d’un autre pays conformément à la loi. Donc, ce chiot serait né à l’intérieur du pays. De plus, l’importation de tout chien pour la reproduction est totalement illégale. Par conséquent, si quelqu’un a importé ce chien ou l’a élevé pour vendre le chiot, il n’est certainement pas approuvé par la loi “

Chandan, un amoureux des chiens, a déclaré: «J’ai 3 chiens à la maison et j’adore les chiens. Si quelqu’un a effectivement acheté un chien pour Rs 20 crores, il a dû être dupe. Qui l’achète de toute façon ? De plus, quelqu’un lui a-t-il demandé le reçu de 20 crore de roupies ? Comment la transaction s’est-elle passée ? Était-ce en liquide ? »

« Il existe de nombreux bergers du Caucase en Inde. Il y en a un à Tumakuru, à 70 km de Bangalore. Il est peut-être rare, mais appartient à quelques passionnés. Et je suis sacrément sûr qu’aucun d’entre eux n’a payé plus d’un lakh pour cela », a déclaré le comportementaliste canin.

