Un homme de Bengaluru abandonne un travail lucratif pour s’occuper de centaines de chiens errants

L’Inde abrite une importante population de chiens errants qui luttent pour trouver leur propre espace dans nos villes. La plupart de ces chiens sans défense rencontrent un drame soit en raison de l’absence de traitement pour des maladies ou en devenant victimes d’accidents de la route. Alors que la plupart des gens choisissent de fermer les yeux sur ces problèmes et de les oublier après avoir parlé. Un amoureux des animaux de 31 ans de Bengaluru a décidé de faire quelque chose pour améliorer la condition des chiens errants. Sajesh S, qui travaillait auparavant comme consultant en image de marque dans une entreprise, a quitté son emploi pour devenir la voix des chiens errants sans défense, selon Yourstory.

Tout a commencé en 2017 lorsque Sajesh a acheté une ambulance pour ramasser les chiens blessés et les emmener dans des refuges. Son premier sauvetage était un chiot noir qui avait subi des blessures graves après une attaque à l’acide. Sajesh a essayé d’admettre le petit chiot dans un refuge mais aucun d’entre eux n’était prêt à admettre le chiot. Il a continué à faire face à des problèmes similaires dans les jours à venir et s’est rendu compte que les atrocités commises contre les animaux étaient trop importantes pour lui ou pour tout autre refuge de la ville.

Cela l’a incité à créer son propre refuge de sauvetage et de réadaptation pour chiens afin de mieux prendre soin des chiens qui avaient besoin de son aide. Sajesh a créé Animal Lives Are Important (ALAI) en septembre 2017. Le modeste départ est maintenant devenu un refuge qui prend soin de plus de 300 chiens et autres animaux errants comme des vaches.

ALAI, un centre de sauvetage et de réhabilitation des animaux prend bien soin de tous les chiens errants qu’ils sauvent et leur donne une nutrition et un soutien médical. Ces chiens reçoivent également de nombreux vaccins dont la dose de vaccin antirabique lors de leur convalescence.

Actuellement, ALAI travaille avec une équipe de 18 bénévoles qui mènent des opérations de sauvetage après avoir obtenu des pistes de personnes via Facebook et WhatsApp. L’équipe de sauveteurs expérimentés atteint rapidement les lieux et attrape les chiens. Alors qu’ils utilisent généralement les mains nues pour attraper les chiens, dans le cas des chiens féroces, un filet est utilisé. Les bénévoles de l’ALAI comprennent des médecins, des attrapeurs de chiens experts, des gardiens et des chauffeurs d’ambulance.

L’épouse de Sajesh, Skyla, travaille également avec lui dans cette cause.

ALAI utilise le financement participatif et la RSE finance les dons des entreprises pour mener à bien leurs opérations et dispose actuellement de deux refuges dans la ville. Cependant, Sajesh dit qu’il veut aider plus de chiens en intensifiant les opérations tout en travaillant à accroître la sensibilisation aux chiens étoilés.

