Un homme de Beckley condamné à 15-45 ans de prison pour abus sexuel sur mineur

11 octobre — Un homme de 48 ans a été condamné mercredi à une peine maximale de 45 ans de prison pour abus sexuel sur mineur pendant quatre ans.

Joshua Don Kincaid, de Beckley, a plaidé coupable devant la Cour de circuit du comté de Raleigh à un chef d’accusation d’abus sexuel au premier degré et à un chef d’abus sexuel par un parent, un tuteur ou une personne en position de confiance.

Kincaid a déposé un plaidoyer pour Kennedy en faveur des accusations. Un plaidoyer Kennedy permet à un accusé de reconnaître une accusation sans admettre sa culpabilité.

Il a été condamné à cinq à 25 ans de prison pour abus sexuel au premier degré et à 10 à 20 ans pour abus sexuel commis par un parent.

Dans le cadre du plaidoyer, ces peines seront consécutives, ce qui signifie que Kincaid purgera un minimum de 15 ans et un maximum de 45 ans.

Il devra également s’inscrire à vie comme délinquant sexuel et se soumettre à 50 ans de surveillance judiciaire une fois libéré.

Selon les informations présentées par le procureur du comté de Raleigh, Ben Hatfield, lors de l’audience de plaidoyer, la police de l’État de Virginie-Occidentale a reçu une plainte pour agression sexuelle sur un enfant contre Kincaid en septembre 2022.

En enquêtant sur cette plainte, Hatfield a déclaré qu’un agent de l’État avait interrogé la mère biologique de la victime, qui avait enregistré Kincaid admettant les abus sexuels.

Dans cet enregistrement, Hatfield a déclaré que Kincaid avait blâmé la victime, qui avait 10 ans à l’époque, et a déclaré que la victime avait demandé à Kincaid un contact de nature sexuelle.

Hatfield a déclaré que la victime avait été agressée ou maltraitée sexuellement environ 150 fois entre septembre 2018 et août 2022.

Lorsque les abus ont commencé, Hatfield a déclaré que la victime avait 6 ans.

Hatfield a déclaré qu’il avait pris en compte l’âge de la victime lorsqu’il avait proposé un accord de plaidoyer à Kincaid.

« Quand elle a commencé à être maltraitée, elle avait 6 ans. Quand cela s’est arrêté, elle avait 10 ans. Elle a 10 ans maintenant, donc mettre une fille de 10 ans à la barre, devoir non seulement témoigner sur ce genre de choses, et dire que « C’est une nouvelle histoire, mais ils doivent être soumis à un contre-interrogatoire par l’avocat de la défense… c’est dur pour les adultes. C’est traumatisant pour un enfant de 10 ans, mais c’est ce qui est nécessaire », a déclaré Hatfield. « Donc, si je peux empêcher les enfants de comparaître, tout en leur obtenant justice, c’est le résultat optimal, et je pense que nous avons pu y parvenir dans cette affaire. »

Kincaid a été initialement indiqué en mai 2023 pour 125 chefs d’accusation d’agression sexuelle au premier degré, 25 chefs d’accusation d’abus sexuels au premier degré et 149 chefs d’accusation d’abus sexuel par un parent, un tuteur ou une personne en position de confiance.

Courriel : [email protected]