Un homme de Batavia inculpé après avoir prétendument conduit sa voiture directement sur des policiers – Shaw Local

BATAVIA – Un homme de Batavia est détenu dans la prison du comté de Kane sous caution de 75 000 $, accusé de deux chefs de voies de fait graves alors qu’il aurait conduit sa voiture directement sur des policiers, les obligeant à l’esquiver, selon un rapport de police publié après une demande en vertu de la Loi sur la liberté d’information.

Michael J. Fox, 25 ans, du bloc 300 de North Jefferson Street, Batavia, a également été inculpé le 8 juillet de fuite aggravée d’un policier et de délit d’excès de vitesse à plus de 35 miles à l’heure, de sept chefs d’accusation de désobéissance à un panneau d’arrêt, d’utilisation inappropriée de la voie et conduire dans le mauvais sens dans une rue à sens unique, selon les archives judiciaires.

Des agents ont été appelés à l’adresse de North Jefferson peu après 20 heures le 7 juillet en réponse à un signalement d’une personne en état d’ébriété, indique le rapport.

Fox se tenait près de sa Nissan 2017 grise lorsque la police est arrivée, selon le rapport.

Fox, puis il est entré à l’intérieur, a mis le véhicule en marche arrière, heurtant presque une autre voiture garée dans l’allée, a avancé dans les buissons de la résidence, puis a fait marche arrière dans la cour avant du voisin et s’est dirigé vers le trottoir, incitant les agents à manquer de le chemin et derrière leur voiture de patrouille pour s’éloigner de lui, indique le rapport.

D’autres officiers qui se trouvaient à l’intérieur d’une voiture de police marquée se sont avancés pour s’écarter de Fox qui se précipitait vers eux, selon le rapport.

Fox a continué à traverser les cours avant au sud du bloc 300 de North Jefferson avant d’entrer sur la chaussée et de continuer vers le sud, selon le rapport.

La police a suivi Fox alors qu’il se dirigeait vers Elm Street West, vers Harrison Street North jusqu’à Main Street West en direction de Randall Road, traversant cinq panneaux d’arrêt sur North Jefferson et un chacun sur South Harrison et West Main Street, selon le rapport.

Fox a également conduit du mauvais côté d’une route à deux voies sur North Jefferson à Illinois Street, et a parcouru plus de 35 miles au-dessus de la limite à Main Street en direction ouest depuis Harrison Street, indique le rapport.

La police a mis fin à la poursuite et est allée parler à une autre personne à l’adresse de Fox, qui a déclaré que la police de West Chicago était là au sujet du véhicule de Fox faisant l’objet d’un délit de fuite présumé, selon le rapport.

Les officiers de West Chicago lui ont donné deux citations, ce qui a rendu Fox «très bouleversé et en colère», indique le rapport.

La police de Batavia a été informée plus tard que Fox était retourné à l’adresse de Jefferson Street et l’avait placé en garde à vue sans incident, selon le rapport.

Au total, 15 officiers de Batavia ont répondu à l’incident, selon le rapport.

Les accusations les plus graves auxquelles Fox fait face sont les deux voies de fait graves contre des policiers, qui sont des crimes de classe 3 passibles de deux à cinq ans de prison et d’amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $ en cas de condamnation.

La prochaine comparution de Fox devant le tribunal est prévue pour le 3 août.

Le bureau du défenseur public n’a pas renvoyé de message vocal demandant des commentaires.

Fox avait été accusé en 2018 de dommages criminels criminels à une voiture de police de Batavia lors de son arrestation, donnant tellement de coups de pied à l’intérieur qu’il a causé 2 548,76 $ de dommages-intérêts, selon les archives judiciaires.

À cette époque, Fox a également été accusé de conduite sous l’influence et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %. Les archives judiciaires montrent que Fox est passé par le tribunal de traitement alternatif.