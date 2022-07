Un homme de Batavia décédé en sauvant un garçon reçoit la médaille Carnegie Hero – Shaw Local

La famille d’un homme de Batavia décédé en sauvant des enfants pris dans un courant d’arrachement l’année dernière a reçu mardi une rare médaille Carnegie Hero à titre posthume reconnaissant sa bravoure.

Pete Rosengren était en vacances avec sa femme et ses trois fils à Miramar Beach en Floride le 28 mars 2021, lorsque la tragédie s’est produite. Bien qu’il y ait eu des drapeaux d’avertissement concernant l’eau agitée, plusieurs personnes ont plongé dans les vagues agitées ce jour-là. La famille Rosengren n’était sur la plage que depuis quelques minutes lorsque Pete a couru dans l’eau en réponse aux cris d’enfants effrayés qui étaient emportés plus loin dans les eaux du golfe.

Pete Rosengren, cadre du Daily Herald, décédé en Floride en mars 2021, pose sur cette photo de famille avec sa femme, Maura, et leurs fils Charlie, 12 ans, Grant. 7 ans et Gavin, 14 ans. (Avec l’aimable autorisation de la famille Rosengren) (Photo proid)

Rosengren, un ancien directeur des ventes du Daily Herald, a aidé à sauver la vie d’un garçon de 9 ans, mais a perdu la vie dans cet effort.

C’est le type d’acte que Commission des héros Carnegie reconnaît.

L’épouse de Rosengren, Maura, et leurs trois garçons – Gavin, Charlie et Grant – ont accepté la médaille du conseil du comté de Kane, qui l’a remise au nom de la commission Carnegie.

“C’est doux-amer”, a déclaré Maura Rosengren. “Mais c’est un si grand honneur pour lequel il a donné sa vie. L’année dernière a été difficile, mais les garçons gardent la vie bien occupée. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils me gardent fort. Nous allons bien, mais c’est tellement spécial pour nous.

La commission Carnegie a distribué plus de 40 millions de dollars en soutien familial, prestations de décès et bourses d’études aux enfants survivants de personnes qui ont risqué leur vie à un degré extraordinaire en tentant de sauver la vie d’autrui. Seulement environ 10 000 personnes ont été reconnues pour ce prix au cours des 118 ans d’histoire de la fondation.

Le directeur du journal Daily Herald, Pete Rosengren, a reçu à titre posthume la médaille Carnegie Hero à Genève mardi. (Rick West)

Le président et chef de l’exploitation du Daily Herald, Scott Stone, a rappelé son collègue comme un homme qui aimait à la fois sa ville et l’industrie de la presse.

“Pete aimait la vie et il était plus grand que nature”, a déclaré Stone. “C’était un grand homme, et il serait honoré par ce que vous faites ici aujourd’hui.”

Le maire de Batavia, Jeff Schielke, a assisté à la cérémonie. Il a partagé une histoire sur sa collaboration avec Pete Rosengren pour améliorer les installations de baseball pour les jeunes de la ville. Cela comprenait des améliorations au terrain de baseball adjacent à l’endroit où deux légendes de Batavia, Sam Rotolo et Phil Elfstrom, sont enterrées.

Rotolo était un chef de file pionnier dans le système scolaire de Batavia. Elfstrom est peut-être mieux connu pour avoir aidé à amener les Cougars du comté de Kane dans la région.

Schielke a déclaré qu’Elfstrom voulait être enterré près du terrain de baseball des jeunes pour rester en contact avec deux des aspects qu’il aimait le plus dans la communauté. Pete Rosengren a maintenant rejoint ces deux icônes en partageant cette dernière demeure près du terrain de baseball.

“Pete était un mari, un père, un citoyen et un modèle d’excellence dans tous les rôles qu’il a joués”, a déclaré Schielke. « Il était heureux de vivre à Batavia. La vie qu’il a vécue a vraiment contribué à faire de ce monde un bien meilleur endroit où vivre pour nous tous.

Le fils de 13 ans de Rosengren, Charlie, y jouait au baseball. Et son fils de 8 ans, Grant, jouera au baseball sur le terrain pendant les deux prochaines saisons.

“C’était important pour les garçons”, a déclaré Maura Rosengren. « C’est là qu’ils voulaient qu’il soit. Quand ils joueront, ils auront l’impression qu’il est là. Il peut toujours être là pour eux lors de leurs matchs.

https://www.dailyherald.com/news/20220712/batavia-man-who-died-saving-boy-awarded-carnegie-hero-medal