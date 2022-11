Un homme de Batavia accusé de 40 crimes liés à la pédopornographie – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Un homme de Batavia a été inculpé de 20 chefs d’accusation de reproduction de pornographie juvénile et de 20 chefs d’accusation de possession de pornographie juvénile, selon un communiqué de presse du procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser.

Mosser a allégué qu’entre juin et novembre de cette année, David L. Newtoff, 29 ans, de Batavia, possédait et diffusait plusieurs images et vidéos d’enfants victimes d’abus sexuels, selon le communiqué.

Le juge associé du comté de Kane, Salvatore LoPiccolo, a émis un mandat d’arrêt contre Newtoff et a fixé sa caution à 100 000 $, indique le communiqué.

Newtoff s’est rendu au bureau du shérif du comté de Kane le 18 novembre et a versé 10 000 $ à titre de caution ou 10 % de la caution fixée, et a été libéré.

Les plus graves sont les 20 accusations de reproduction de pornographie juvénile, qui sont des crimes de classe X, passibles de six à 30 ans de prison et d’amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 $, en cas de condamnation. Les 20 autres accusations sont des crimes de classe 2, quatre à sept ans de prison et des amendes allant jusqu’à 25 000 $, ou jusqu’à 48 mois de probation, en cas de condamnation.

Les tentatives pour joindre Newtoff pour obtenir des commentaires ont échoué et aucun avocat pour lui n’a été répertorié dans les archives judiciaires.

La prochaine comparution de Newtoff devant le tribunal est prévue pour le 5 décembre.

L’unité contre l’exploitation des enfants du bureau du procureur de l’État du comté de Kane et le bureau de Chicago des enquêtes sur la sécurité intérieure, qui fait partie du département américain de la sécurité intérieure, ont mené l’enquête, indique le communiqué.