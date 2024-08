Un homme de Baltimore accusé d’avoir tué le PDG d’une société de technologie plaide coupable de tentative de meurtre dans une affaire distincte

BALTIMORE — Un homme accusé d’avoir tué Baltimore Pava LaPere, entrepreneure en technologie En septembre dernier, il a plaidé coupable lundi de deux chefs d’accusation de tentative de meurtre dans une affaire distincte d’incendie criminel et d’invasion de domicile qui avait eu lieu quelques jours plus tôt.

Jason Billingsley33 ans, a plaidé coupable au lieu d’aller au procès lundi matin. Les autorités ont déclaré que l’accord de plaidoyer comprend deux peines de prison à vie à purger simultanément.

Billingsley doit comparaître à nouveau devant le tribunal vendredi pour faire face aux accusations du meurtre de LaPere, une attaque apparemment aléatoire au cours de laquelle elle a été violée et battue à mort sur le toit de son immeuble du centre-ville.

Dans l’affaire d’invasion de domicile, la police affirme que Billingsley a réussi à pénétrer dans un immeuble en se faisant passer pour l’homme chargé de l’entretien du bâtiment. Selon le mandat d’arrêt, il a pointé une arme sur une femme à l’intérieur et a utilisé du ruban adhésif pour la maîtriser ainsi que son petit ami. Il a ensuite violé la femme à plusieurs reprises et l’a attaquée avec un couteau avant de mettre le feu aux deux victimes, leur infligeant de graves brûlures, a écrit la police.

Les agents ont trouvé un sac à dos et d’autres objets dans les buissons à l’extérieur de la maison, notamment du ruban adhésif, un contenant d’eau de Javel, un bidon d’essence et un briquet, indique le mandat.

Les victimes dans cette affaire, April Hurley et Jonte Gilmore, a déposé une plainte plus tôt cette année, accusant le propriétaire et la société de gestion de l’immeuble d’avoir eu recours à des pratiques d’embauche négligentes.

Billingsley était libéré de prison en octobre 2022 après avoir purgé une peine réduite pour un viol en 2013 parce qu’il a obtenu des crédits de bonne conduite derrière les barreaux.

LaPere, qui a fondé une start-up technologique depuis sa chambre d’étudiant à l’université Johns Hopkins et qui a été nommée dans la liste Forbes des 30 personnes de moins de 30 ans pour leur impact social, est décédée des suites d’une strangulation et d’un traumatisme contondant. Lors d’une audience de révision de la mise en liberté sous caution après l’arrestation de Billingsley, les procureurs ont déclaré qu’il avait admis avoir battu LaPere avec une brique. Il a réussi à entrer dans son immeuble du centre-ville de Baltimore après lui avoir fait signe de s’approcher de sa porte vitrée, mais il n’y a aucune raison de croire qu’ils se connaissaient, selon la police.

Son corps a été retrouvé sur le toit six jours après l’attaque contre Hurley et Gilmore.

Billingsley avait été rapidement identifié comme suspect dans l’affaire de viol et d’incendie criminel. La police de Baltimore a déclaré qu’elle était le poursuivant activementmais ils n’ont pas immédiatement alerté le public car ils ne pensaient pas qu’il commettait des actes de violence « aléatoires ». Les avocats de Hurley et Gilmore ont critiqué la décision du département, affirmant qu’ils pensaient que la police n’avait pas pris l’affaire au sérieux parce qu’elle s’était produite dans un quartier défavorisé et que les victimes étaient des personnes de couleur.

Dans une déclaration faite lundi, le procureur de la ville de Baltimore, Ivan Bates, a déclaré qu’il espérait que le plaidoyer de culpabilité apporterait une conclusion et une guérison aux victimes.

« Les actes horribles de séquestration illégale, d’agression et de tentative de meurtre ont eu un impact durable non seulement sur la vie des victimes, mais aussi sur celle de notre ville dans son ensemble », a-t-il déclaré. « Ce résultat reflète notre engagement indéfectible à obtenir justice pour les victimes et à tenir les auteurs de violence responsables de leurs actes. »