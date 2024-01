Un homme de Baltimore accusé d’avoir poignardé mortellement le fils de 6 ans de sa petite amie

BALTIMORE — Un homme de Baltimore a été arrêté après avoir prétendument poignarder à mort le fils de sa petite amie, âgé de six ans Mardi soir, a indiqué la police.

La police a déclaré qu’Alan Geslicki, 32 ans, était accusé de meurtre au premier degré.

Arrestation pour homicide dans le district sud En référence à la mort brutale à l’arme blanche de Seron O’Neal, 6 ans, survenue le 23 janvier 2024, dans une maison du pâté de maisons 2000 de Deering Avenue, les détectives ont arrêté Alan Geslicki, 32 ans. Geslicki, qui était le petit ami du… pic.twitter.com/tJMwhGRKZH – Police de Baltimore (@BaltimorePolice) 24 janvier 2024

Les agents ont répondu à l’agression au couteau vers 20 h 20 dans le pâté de maisons 2000 de Deering Avenue, dans le quartier de Morrell Park à Baltimore. Là, ils ont trouvé l’enfant, Seron O’Neal, poignardé à plusieurs reprises dans le dos.

Il a été transporté d’urgence dans un hôpital de la région, où son décès a été constaté.

Geslicki a été arrêté peu de temps après le meurtre lorsque la police a arrêté sa voiture et qu’il a sauté, a indiqué la police. Il a été rattrapé après une course-poursuite qui s’est terminée dans le pâté de maisons 100 de South Carrolton Avenue.

Il y avait quelques voisins dehors après l’agression au couteau mardi soir. Ils étaient trop bouleversés pour parler, mais ils ont dit à Jessica Albert de WJZ qu’ils connaissaient O’Neal, sa mère et Geslicki.

Mercredi, les voisins étaient encore sous le choc de ce qui s’était passé. L’une d’elles a déclaré à Dennis Valera de WJZ qu’elle était très bouleversée.

“[I was] je me réveillais de mon sommeil, je pleurais, et ce n’était même pas mon enfant”, a déclaré le voisin. “[O’Neal] était toujours souriant, faisait du vélo, bien élevé.”

Le maire Brandon Scott a décrit le meurtre de mercredi comme une perte tragique. Il a également remercié la police d’avoir procédé à une arrestation si rapidement.

“Quand cela arrive à un jeune, qui ne courait pas dans les rues, faisant autre chose que d’être un enfant de six ans, c’est dévastateur pour notre communauté”, a déclaré Scott.

D’autres voisins ont dit à Valera qu’il faudrait du temps pour faire face à ce qui s’est passé, affirmant qu’il était difficile de voir des enfants si jeunes être victimes de quelque chose d’aussi terrible.

“L’enfant était si innocent. J’ai l’impression que nous devons faire attention à qui nous amenons avec nos enfants”, a déclaré Jerica Blanding. “Faites attention aux signaux d’alarme et à ce genre de choses.”

La police n’a rien divulgué sur un motif possible.

On ne sait pas encore quand Geslicki comparaîtra devant le tribunal pour sa mise en accusation.

