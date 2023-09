Un homme de 98 ans inculpé et accusé d’avoir contribué aux meurtres nazis pendant la Shoah

L’accusé est accusé d’avoir « soutenu le meurtre cruel et malveillant » de plus de 3.300 personnes alors qu’il travaillait au camp de concentration de Sachsenhausen de juillet 1943 à février 1945, ont indiqué les procureurs allemands dans un communiqué.

Les autorités n’ont pas divulgué le nom du suspect, conformément aux lois allemandes sur la protection de la vie privée, mais le Guardian et le magazine d’information allemand Der Spiegel ont identifié l’homme comme étant « Gregor F. »

Les efforts visant à accuser d’anciens gardes, secrétaires et autres employés de complicité de meurtre pour leur contribution à l’Holocauste, qui a tué environ 6 millions de personnes, ont commencé après la condamnation historique en mai 2011 de l’ancien garde John Demjanjuk, qui a été reconnu coupable de complicité dans plus de 28 000 meurtres au camp d’extermination de Sobibor, avait précédemment rapporté le Washington Post.

En 2015, Oskar Groening, également connu sous le nom de « Comptable d’Auschwitz », a été condamné à quatre ans de prison pour complicité dans le meurtre de 300 000 Juifs hongrois ; Reinhold Hanning, 94 ans, ancien gardien du camp d’extermination d’Auschwitz, a été condamné à cinq ans de prison l’année suivante après avoir été reconnu coupable de complicité dans le meurtre de plus de 170 000 personnes ; Josef Schütz, 101 ans, a été condamné à cinq ans de prison en juin 2022 pour complicité dans près de 4 000 meurtres alors qu’il était gardien au camp de concentration de Sachsenhausen, a rapporté la BBC ; Un tribunal allemand a condamné Irmgard Furchner, 97 ans, en décembre, pour complicité dans plus de 10 000 meurtres alors qu’elle était secrétaire du commandant du camp de concentration de Stutthof.

Et vendredi, les procureurs allemands ont annoncé avoir inculpé l’ancien gardien de 98 ans.

Rothschild, 96 ans, à qui on a injecté des vaccins contre l’hépatite et d’autres substances alors qu’il était emprisonné à Sachsenhausen, témoignera contre l’accusé si l’affaire est jugée, selon Der Spiegel.

Plus de 200 000 personnes, dont des Juifs et des prisonniers politiques, ont été emprisonnées dans ce camp entre 1936 et 1945. Parmi elles, environ 100 000 prisonniers y seraient morts, selon CNN.