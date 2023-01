Un homme de 98 ans est libéré de la prison d’Ayodhya et fait ses adieux au personnel pénitentiaire

Ram Surat, 98 ans, a été libéré de la prison d’Ayodhya dans l’Uttar Pradesh après avoir purgé une peine dans une affaire où il a été incarcéré pendant cinq ans. L’homme a été condamné en vertu des articles 452, 323 et 352 IPC. À sa libération, l’homme a reçu un adieu des membres du personnel de la prison. Une vidéo de celui-ci devient virale sur Internet.

Publiée par DG Prisons UP sur Twitter, la vidéo montre le surintendant du district de la prison d’Ayodhya, Shashikant Mishra Putrawat, disant à Ram Surat que la police le déposera chez lui. Plus loin dans la vidéo, on peut voir M. Mishra escorter le vieil homme jusqu’à la voiture.

Avec la vidéo, la légende traduite de l’hindi se lit comme suit : “Parhit Saris n’est pas un frère religieux. Personne n’est venu prendre Shri Ramsurat ji, 98 ans, à sa libération. Le surintendant de la prison du district Ayodhya, M. Shashikant Mishra Putrawat, a renvoyé chez lui auto.”

Regardez la vidéo ici :

Surat devait être libéré le 8 août 2022, mais le 20 mai 2022, il a reçu un diagnostic de Covid-19 et a été envoyé en liberté conditionnelle pendant 90 jours.

La vidéo a amassé plus de 2 000 vues sur Twitter et plusieurs commentaires. Un utilisateur a écrit : “Dans quel cas et pourquoi a-t-il été gardé en prison ? En partant, on leur dit qu’ils iront au temple, ce qui signifie qu’ils sont les prêtres du temple. Les mains tremblantes disent et l’âge dit que je Je ne suis capable de combattre aucun crime. Peut-être ont-ils dû tenir bon pour le Sanatan Dharma, ils ont été punis pour cela.

Un autre utilisateur a écrit : “La justice et l’ordre public devraient avoir honte que garder un homme de 98 ans en prison n’est ni justifié ni humain !”

Le troisième utilisateur a déclaré : “Je n’ai pas de mots pour exprimer mes sentiments. Un moment si merveilleux.”