Un homme de 87 ans participe à un marathon de 8 km dans les collines de Kalimpong à Darjeeling pour un avenir meilleur

L’âge n’est qu’un chiffre qu’ils disent et c’est vrai pour M. Parma Nand Singh. L’homme de 87 ans a terminé dimanche un marathon organisé à Darjeeling, dans les collines de Kalimpong. Il a parcouru 8 km dans les collines, une tâche difficile pour tout le monde, mais plus important encore, il est arrivé juste à l’heure sur le site. Singh est le père de IG North Bengal DP Singh et il a été surpris de voir l’administration policière et tous les participants dans les collines.

“C’était génial de participer au marathon à cet âge-là aussi dans les collines”, a déclaré Aparajita Rai, SP de Kalimgpong, s’adressant à News 18.

« À 87 ans, il était le plus jeune participant au programme. Son enthousiasme nous a tous inspirés dans le programme.

Intervenant, son fils et l’IG North Bengal DP Singh ont déclaré: “Il a motivé chacun de nous.”

Tous les participants et organisateurs ont suivi la marche de Parma Nanda Singh et son courage et sa détermination en ont surpris plus d’un.

Mais pourquoi a-t-il participé au marathon ? Les collines de Darjeeling et Kalimgpong ont été synonymes de troubles et d’instabilité. Aujourd’hui, les habitants de Darjeeling et de Kalimpong ont réalisé que la paix dans la région pouvait se traduire par le développement. Ainsi, pour stimuler la noble cause, les habitants ont participé à de tels événements qui, selon eux, pourraient propulser davantage le tourisme et les sports dans la région.

La police du district de Kalimpong a organisé pour la première fois un marathon de 10 km intitulé “Freedom Run” dimanche à Jaldakha. Un grand nombre de participants locaux ont pris part au marathon et ce fut une journée différente pour les collines.

IG North Bengal DP Singh, s’adressant à News18, a déclaré: «Nous nous sommes organisés pour sensibiliser contre les drogues et les collines sans plastique. Réponse incroyable des gens des collines.

Le motif principal de l’administration policière pour organiser un tel événement est de développer la connexion et depuis 3 ans, toutes les forces de l’administration y travaillent.

“La course était à 100% axée sur la communauté et tous les déchets que nous produisions étaient entièrement séparés et destinés au compostage après la course”, a déclaré SP Kalingpong Aparajita Rai à News18.

Il y avait près de 0 % d’utilisation de plastiques dans l’ensemble du programme.

Inutile de dire que la participation de Singh, 87 ans, en a inspiré beaucoup d’autres et a également généré une prise de conscience sociale.

En fait, c’était un événement zéro déchet sans même les flex et tout le matériel de la campagne était biodégradable.

Tous les rafraîchissements : du jus de citron au laddoo protéiné en passant par le poha et les œufs locaux, tout provenait de la communauté et était fabriqué par les groupes d’entraide locaux.

Les participants ont été encouragés à profiter des chambres d’hôtes disponibles dans la région de Jaldakha, faisant ainsi connaître le potentiel touristique de la partie la moins explorée des collines de Darjeeling-Kalimpong.

C’était, pour la première fois, un marathon organisé dans la région pour stimuler le tourisme et le développement.

Il s’agissait d’une course de 10 km de Paren à Bindu Barrage, située juste à la frontière du Bhoutan et organisée par la police du district de Kalimpong en association avec des ONG travaillant pour l’environnement telles que TEEDi, travaillant pour les jeunes comme Run with Roshini Foundation.

Pour rendre l’événement encore plus ancré et proche de la nature, du bambou et du tissu réutilisé ont été utilisés pour fabriquer des médailles.

La participation dans cette ville reculée de Kalimpong visait à sensibiliser les jeunes contre l’abus de drogues et à les encourager ainsi à dire : « Oui à la vie et non à la drogue ».

Les habitants pensent que des événements comme ceux-ci donneront une meilleure image et connecteront également les habitants.

