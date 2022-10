Un homme de 80 ans fait face à une facture de 23 000 $ après la saisie de pigeons voyageurs alors qu’il était à l’hôpital

Arthur Plasschaert pratique la colombophilie comme passe-temps depuis l’âge de 13 ans aux Pays-Bas.

Agent immobilier à la retraite, il a passé les cinq dernières décennies à élever et à faire courir des oiseaux à environ 140 kilomètres à l’est de Toronto, à Brighton, en Ontario. Maintenant, il dit que ses pigeons ont été enlevés et qu’il n’a plus rien.

“Mes oiseaux me manquent”, a déclaré Plasschaert.

“Je n’ai pas de femme. Je n’ai pas d’enfants. C’est tout ce que j’avais, mes oiseaux.”

Jusqu’à l’hiver dernier, Plasschaert abritait environ 600 pigeons voyageurs dans des colombiers qu’il avait lui-même construits sur une propriété qu’il possède à Brighton. Mais la veille de Noël 2021, il a été hospitalisé avec le COVID-19. Au cours des deux mois suivants, il sera transféré deux fois à l’unité de soins intensifs de l’hôpital général de Belleville.

Lorsqu’il a finalement été libéré en février dernier, la Humane Society avait confisqué ses pigeons et il s’est retrouvé avec une facture de 5 867 $ de la province. Depuis, cette facture est passée à près de 23 000 $.

Plasschaert compte sur sa pension du Canada pour son revenu et a déclaré qu’il n’avait pas l’argent pour payer la facture.

Lorsqu’il a été hospitalisé, Plasschaert n’avait pas de plan en place pour prendre soin de ses pigeons.

“Je n’avais aucune sauvegarde. Je n’ai jamais pensé que j’allais finir comme ça”, a-t-il déclaré.

De l’hôpital, il a appelé un couple d’amis qui travaillent pour le canton de Brighton. Ils ont dit qu’ils s’occuperaient des oiseaux pour lui, mais le canton les a bientôt appelés pour dégager les routes après une grosse tempête de neige. Cela signifie qu’ils n’ont pas pu nourrir les oiseaux pendant plusieurs jours, a-t-il déclaré.

Entre-temps, un voisin inquiet qui n’avait pas vu Plasschaert depuis quelques jours a appelé la Police provinciale de l’Ontario pour enquêter sur son absence. Lorsque la Police provinciale de l’Ontario est arrivée sur la propriété de Plasschaert, elle a trouvé 337 des pigeons morts. La Humane Society a été appelée pour enlever les oiseaux qui ont survécu, a déclaré Plasschaert.

Toujours à l’hôpital, Plasschaert a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de la Humane Society lui disant qu’il devrait fournir un nouvel endroit pour héberger les oiseaux dans les 10 jours. Il serait également tenu de payer pour loger et nourrir les oiseaux pendant cette période.

Plasschaert avait 600 pigeons voyageurs sur sa propriété avant d’être hospitalisé pour COVID-19. A sa sortie de l’hôpital, il n’en avait plus. (Soumis par Arthur Plasschaert) Plasschaert a déclaré qu’il avait indiqué qu’il ne serait pas en mesure de payer, et avec son état de santé en tête, il a dit au représentant de la Humane Society qu’ils pouvaient garder les oiseaux.

Le représentant lui a dit que les oiseaux deviendraient la propriété de la Couronne après 10 jours, a déclaré Plasschaert.

Pendant ce temps, il pouvait à peine se tenir debout, a-t-il dit. Il était souvent essoufflé en essayant de marcher de son lit à une chaise dans sa chambre d’hôpital, et c’était avant d’être transféré aux soins intensifs.

À un moment de son séjour, une enveloppe noire qui lui était adressée à l’hôpital est apparue dans sa chambre, mais il n’a pas pu en lire le contenu à ce moment-là.

Des mois plus tard, après avoir passé du temps chez un ami pour poursuivre sa convalescence, Plasschaert a découvert que l’enveloppe contenait la facture initiale de 5 867 $.

Il contenait également un avis indiquant qu’il disposait d’un délai de cinq jours pour faire appel des accusations.

Plasschaert pose devant l’un des nombreux pigeonniers qu’il a construits sur la propriété qu’il a achetée dans les années 1970. (Soumis par Arthur Plasschaert)

Depuis, il a tenté de planifier une audience devant le Tribunal de révision du contrôle des animaux (ACRB), l’organisme chargé de résoudre les différends et de tenir des audiences liées au bien-être des animaux en Ontario. La commission a indiqué qu’étant donné qu’il n’a pas fait appel dans le délai de cinq jours, elle n’ouvrira pas de dossier d’appel pour lui.

Plasschaert a reçu plus de lettres reflétant l’augmentation du coût du logement et de l’alimentation de ses oiseaux au fil des mois. Le dernier montant est de 22 937 $.

L’ACRB a refusé de commenter le cas de Plasschaert et n’a pas répondu aux questions de CBC Toronto quant à savoir si une exception pouvait ou non être faite pour quelqu’un dans une situation comme la sienne.

Simon Dexter, un ami et voisin de Plasschaert, a déclaré à CBC Toronto qu’il ne comprenait pas pourquoi une exception ne pouvait pas être faite.

“C’est triste. Il a été si dévoué à s’occuper de ces pigeons”, a-t-il déclaré. “Il attrape le COVID, il est à l’hôpital, il est incapable de faire quoi que ce soit et il en prend des sacs de sable.”

L’ami et voisin de Plasschaert, Simon Dexter, dit qu’il est injuste que l’homme de 80 ans soit confronté à une facture aussi importante alors qu’il était dans l’unité de soins intensifs, luttant pour sa vie. (Paul Borkwood/CBC)

Dexter a déclaré que le fait que Plasschaert était physiquement incapable d’ouvrir l’enveloppe initiale devrait être une raison suffisante pour supprimer les frais.

“Ce serait très gentil, si les gens qui lui facturent des sommes considérables chaque jour, s’ils pouvaient se regarder dans le miroir et se demander ‘pourquoi?’ quand ils ont appris qu’il était à l’hôpital », a-t-il dit.

Mais Jennifer Friedman, une avocate en protection des animaux basée à Toronto, a déclaré à CBC News que ce n’était pas si simple.

Elle pense que Plasschaert pourrait éventuellement faire valoir qu’une circonstance extraordinaire l’a empêché de faire appel de la décision de retirer ses oiseaux, mais elle a dit qu’il était peut-être trop tard.

“Je n’ai jamais vu un cas qui a été autorisé après plusieurs mois”, a déclaré Friedman.

Les pigeonniers sur la propriété de Plasschaert à Brighton, en Ontario. asseyez-vous vide et envahi par les mauvaises herbes et autres végétaux. Il dit qu’il n’a aucune raison de s’occuper de la propriété maintenant que ses pigeons sont partis. (Paul Borkwood/CBC)

Elle a déclaré que le meilleur pari de Plasschaert pourrait être de demander à l’ACRB s’il était prêt à envisager de le laisser payer uniquement pour les 10 premiers jours pendant lesquels les oiseaux ont été soignés.

“Dans beaucoup de ces situations … l’agence demandera si l’individu souhaite rendre les animaux”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas dans ce scénario pourquoi cette option ne lui a pas été offerte.”

Friedman a également souligné que la courte période d’appel de cinq jours est en place à dessein parce que les animaux sont différents des formes de propriété inanimées.

“Si vous laissez votre vélo ou votre canapé pendant des semaines, ils seront toujours là”, a-t-elle déclaré. “Mais avec les êtres vivants, il faut en prendre soin au quotidien.”

Elle a également souligné l’importance d’avoir un plan d’urgence en place pour s’assurer que les animaux sont pris en charge, qu’il s’agisse de 600 pigeons ou d’un chien ou d’un chat.

“Il y a une responsabilité lorsque vous prenez sur vous d’acquérir ou d’adopter des animaux dont vous vous occupez”, a déclaré Friedman.

Malgré l’impact émotionnel que cette situation a eu sur Plasschaert, il dit qu’il espère toujours récupérer ses pigeons un jour.

“Si je peux obtenir un appel de la commission d’examen des animaux, alors je peux régler mon cas”, a-t-il déclaré.

“J’espère que [they] sera assez compréhensif pour dire, ‘ouais, tu sais, regarde la situation dans laquelle se trouvait le gars.'”