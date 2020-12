Un homme est accusé d’avoir touché sexuellement quatre filles alors qu’elles nageaient dans une piscine sur la côte sud de NSW.

La police a déclaré que deux filles âgées de 11 et 9 ans nageaient dans une piscine à Kiama le 3 octobre lorsqu’un homme a nagé près des filles avant de les toucher aux jambes.

Les filles ont quitté la piscine et ont signalé l’incident au personnel et à la police.

Un homme de 77 ans a été arrêté et emmené au poste de police du lac Illawarra (photo) pour avoir prétendument touché sexuellement de jeunes filles dans une piscine publique

Les jeunes filles âgées de 9 à 11 ans ont signalé l’incident au personnel et à la police (image en stock)

Un deuxième incident s’est produit le 8 octobre où la police a déclaré que l’homme avait approché deux filles – âgées de 11 et 10 ans – en train de nager dans la même piscine et les aurait touchées sous l’eau sur le dos et les jambes.

Cet incident a également été signalé au personnel et à la police.

Les détectives ont arrêté mardi un homme de 77 ans au poste de police du lac Illawarra.

Il a été accusé de six chefs d’accusation d’avoir touché sexuellement une personne sans son consentement et a obtenu une caution conditionnelle pour comparaître devant le tribunal local de Kiama le 1er février.