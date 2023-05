Un homme de 77 ans accusé du meurtre de sa femme retrouvé dans une maison à Milton Keynes

UN HOMME a été accusé du meurtre de sa femme dans leur bungalow.

Christine Sargent, 73 ans, a été découverte inconsciente dans la propriété de Milton Keynes juste après 8 heures du matin samedi.

La police et les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et Mme Sargeant a été transportée d’urgence à l’hôpital mais est malheureusement décédée.

Michael Sargent a été arrêté en relation avec la mort de sa femme et a depuis été accusé de meurtre.

L’enquêteur principal, l’inspecteur-détective en chef Dejan Avramovic, de l’unité des crimes majeurs, a déclaré: «La famille de Christine est soutenue par des agents de liaison avec la famille spécialement formés et nos pensées les accompagnent.

« En leur nom, nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période extrêmement pénible pour eux. »

Un examen post-mortem du ministère de l’Intérieur a eu lieu hier, les résultats provisoires étant que Christine est décédée des suites d’une compression du cou.

M. Sargent devait comparaître ce matin devant le tribunal de première instance de Milton Keynes.

Il était connu à Milton Keynes sous son deuxième prénom « Andy ».

Il a siégé pendant de nombreuses années au conseil paroissial de Loughton et Great Holm et a été membre du comité du cimetière All Saints Church Loughton Jubilee.