Un homme de 76 ans retrouvé mort dans un champ après avoir été écrasé par des taurillons

Un AGRICULTEUR a été retrouvé mort après avoir été écrasé par des taurillons excités alors qu’il les déplaçait entre les champs, selon une enquête.

Alan Vague, 76 ans, a été découvert par sa femme Margaret dans sa ferme Lwer Tredore à St Issey, Cornwall, après avoir été piétiné par les animaux.

Alan Vague, 76 ans, est décédé après avoir été écrasé par des taurillons dans sa ferme Crédit : Nick Irving

L’enquête sur sa mort au tribunal du coroner de Cornwall à Truro a appris qu’il était décédé des suites d’une grave blessure à la poitrine.

Margaret, qui était mariée à Alan depuis 53 ans, a déclaré au tribunal qu’il n’était « jamais plus heureux que lorsqu’il était occupé à la ferme ».

Se souvenant du moment terrible où elle l’a trouvé sur le terrain, elle a déclaré: « Il n’a pas parlé. Il était clairement en détresse. Il avait une grave blessure au visage.

« Il a atteint et pris son téléphone et l’a déverrouillé et il a essayé de dire quelque chose. Il ne pouvait pas prononcer les mots. »

Il a ensuite perdu connaissance avant l’arrivée d’une ambulance aérienne.

Les ambulanciers n’ont pas pu le réanimer.

L’inspecteur de la santé et de la sécurité, Simon Jones, qui a enquêté sur la tragédie, a rapporté que le couple dirigeait « une excellente ferme avec des normes très élevées en matière de manipulation du bétail et de bien-être animal ».

Le tribunal a appris que les Vagues étaient des éleveurs expérimentés avec 19 bovins de race, 74 bœufs, 30 vaches et 140 moutons sur leurs 158 acres.

M. Jones a déclaré qu’Alan avait déplacé un groupe de veaux taureaux de race Hereford, pesant entre 350 kg et 450 kg chacun.

Il a expliqué: « Le bétail aurait été ravi d’aller au pâturage frais et le point de pincement serait la porte entrant dans le champ. »

Il a ajouté qu’Alan portait généralement un bâton pour l’aider à guider les animaux, mais ne l’avait pas à cette occasion et a été « écrasé par un ou plusieurs des taurillons ».

L’agent-détective Mark Jenkin du Devon et de la police de Cornwall a signalé qu’il n’y avait aucune circonstance suspecte autour du décès et qu’aucun des animaux n’aurait été blessé.

Le coroner principal de Cornwall, Andrew Cox, a déclaré que les veaux étaient de «grosses bêtes» et que l’un avait été élevé à la main, ce qui le rendait potentiellement plus bruyant que les autres.

Il a rendu un verdict de mort accidentelle.