Un homme de 76 ans à Chandigarh qui a vaincu la dépression devient viral pour des vidéos d’entraînement inspirantes

Ces quelques mois ont été super-léthargiques. Même la pensée du mouvement nous fatigue terriblement, drainant toute notre énergie à la fois. Alors que la plupart d’entre nous se livrent à notre paresse, un jeune de 76 ans est à la mode sur les réseaux sociaux, tout cela grâce à ses vidéos de fitness motivantes et époustouflantes. Avec ses clips d’entraînement inspirants, le septuagénaire prouve que l’âge n’est qu’un chiffre.

Grâce à ses routines de fitness strictes et à son régime végétalien, Tripat Singh, résident de Chandigarh, a acquis le statut de célébrité sur Instagram. Singh bénéficie d’un suivi de 71k sur la plate-forme de médias sociaux, où il publie principalement ses vidéos d’exercices. En plus de cela, il partage également des exercices que ses adeptes des médias sociaux peuvent effectuer comme une routine à la maison.

Il publie des articles sur son programme d’entraînement depuis plusieurs années maintenant. Dans une conversation de cœur à cœur avec Humans Of Bombay, le septuagénaire en forme a parlé de son parcours pour devenir un passionné de fitness.

Partageant son voyage, Singh a déclaré que c’était la disparition de sa femme qui l’avait poussé vers la voie de la forme physique et des soins personnels. Dans une vidéo partagée sur la page Instagram de Humans Of Bombay, Singh peut être vu avec une photo de sa défunte épouse. Il a raconté que sa femme était décédée en 1999, le laissant le cœur brisé et déprimé. Son entreprise s’est dissoute, faisant de lui une patate de canapé. Mais il s’est vite rendu compte que sa femme aurait été déçue de le voir dans cet état et a décidé de rebondir. Par conséquent, il s’est levé des négativités et s’est entraîné dur. Maintenant, il dirige une entreprise prospère et est plus en forme que jamais.

Le clip partagé a Singh effectuant une pléthore d’exercices – allant de soulever des poids, de s’entraîner à l’aide de barres de singe et même de soulever des poids tout en étant suspendu à l’envers à une barre de singe. Beaucoup sur Instagram se sont émerveillés de sa forme physique ainsi que de son parcours pour devenir l’individu en forme qu’il est devenu aujourd’hui.

