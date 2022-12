Un homme de 73 ans paie 370 $ par mois pour vivre dans un avion de 1 066 pieds carrés

“C’était une erreur de classe Whopper. Je ne ferai plus jamais ça. Les sociétés de récupération sont des naufrageurs”, a déclaré Campbell. “Je recommande fortement d’acheter un avion de ligne complètement intact et complètement fonctionnel, à l’exception peut-être du retrait des moteurs.”

L’ingénieur électricien, qui est maintenant 73 ans, raconte à CNBC Make It que le rêve a commencé quand il a vu un cimetière d’avions à la télé quand il avait 15 ans. Il a décidé qu’il voulait vivre dans un.

Après des mois de recherche, la société a trouvé Campbell, un Boeing 727 de 200 passagers qui mesurait 1 066 pieds carrés et pesait environ 70 000 livres. Il a été trouvé en Grèce et fait partie de l’histoire américaine… en quelque sorte.

L’avion a été utilisé pour transporter la dépouille du propriétaire de la compagnie aérienne, Aristote Onassis, en 1975. Le défunt magnat de la navigation gréco-argentine était marié à l’ancienne Première Dame Jacqueline Kennedy Onassis au moment de sa mort.

Campbell a payé 100 000 $ pour cela, et l’avion a été transporté de la Grèce à l’Oregon pour le préparer pour qu’il en devienne propriétaire. Une fois l’avion prêt, il a été remorqué jusqu’au terrain de Campbell à travers les rues du centre-ville de Hillsboro. Ce processus comprenait la suppression des moteurs et d’autres éléments qui font que l’avion ne peut plus jamais voler. Il a coûté au total 120 000 $.

“Lorsque vous vivez dans une structure comme celle-ci, vous vous sentez un peu plus épanoui dans votre vie”, a-t-il déclaré. “Et si vous êtes un ingénieur, un scientifique ou toute personne qui apprécie l’élégance et la beauté de la technologie aérospatiale, c’est juste un endroit plus heureux où vivre.”