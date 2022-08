Un homme de 72 ans meurt dans un accident dans le canton d’Antioche – Shaw Local

ANTIOCH – Un homme d’Antioche de 72 ans est décédé le 17 août lorsque son véhicule a heurté un arbre dans la cour avant d’une résidence le long de la route 83 de l’Illinois, ont annoncé les autorités.

Vers 10 h 30 le 17 août, les adjoints du shérif ont été dépêchés sur un accident de la route avec des blessés sur la route 83 au nord de Eagles Nest Road dans le canton d’Antioche. À leur arrivée, les adjoints du shérif ont trouvé une Chevrolet Tahoe 2019 rouge endommagée par un accident dans la cour d’une résidence du bloc 40600 de la route 83 de l’Illinois, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Lake.

Le conducteur et seul occupant du véhicule, un homme d’Antioche de 72 ans, était inconscient. Les adjoints du shérif ont retiré le conducteur du véhicule et ont commencé des mesures de sauvetage. Les ambulanciers paramédicaux du service d’incendie d’Antioche sont arrivés et ont continué à tenter de sauver des vies. Le conducteur a été emmené au centre médical Advocate Condell à Libertyville, où il a été déclaré mort, a indiqué la police.

L’enquête préliminaire a indiqué que le véhicule roulait vers le sud sur la route 83 de l’Illinois. Pour une raison inconnue, le véhicule a quitté la route en direction est et a heurté un arbre dans la cour avant d’une résidence.

Les facultés affaiblies, qu’elles soient dues à une condition médicale, à l’alcool ou à d’autres drogues, ne sont pas connues pour le moment, selon le communiqué. L’identification du défunt est retenue en attendant la notification de son plus proche parent.

L’enquête se poursuivra par l’équipe d’enquêtes techniques sur les accidents du bureau du shérif.