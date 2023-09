Un homme de 71 ans retrouvé mort alors que la police arrête un homme de 27 ans et une femme de 33 ans pour « meurtre » à Rochester

Un homme de 71 ANS a été retrouvé mort alors que la police procède à deux arrestations soupçonnées de meurtre.

La police de Kent a été appelée à 7 h 50 le 5 septembre 2023 à une adresse à Mercury Close, Borstal, près de Rochester.

Des flics ont été appelés à Mercury Close à Rochester plus tôt dans la journée (photo d’archives)

Les policiers sont intervenus et un homme de 71 ans a été confirmé mort sur les lieux.

Les proches de la victime ont été informés.

Une enquête est menée par la Direction des crimes graves de Kent et Essex.

A 8h30, un homme de 27 ans et une femme de 33 ans ont été arrêtés, soupçonnés de meurtre, et placés en garde à vue.

Phil, un résident qui habite à proximité, a déclaré à Kent Online : « La première fois que j’ai eu connaissance de quoi que ce soit, c’est lorsque j’ai entendu la police frapper à la porte. »

Une autre femme, qui n’a pas souhaité être nommée, a déclaré au média : « Je suis sortie pour aller faire la course à l’école et cinq minutes après mon retour, il y avait cinq voitures de police et ambulances partout.

«C’est écoeurant. C’est un vieil homme, ça pourrait être le grand-père de quelqu’un.

Le Sun Online a contacté la police de Kent pour une mise à jour.

