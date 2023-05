Un homme de 71 ans engage 2 tueurs pour assassiner une femme de 35 ans à Delhi : des flics

Une femme de 35 ans aurait été poignardée à mort mercredi par deux tueurs à gages engagés par son mari de 71 ans, a indiqué la police. L’incident s’est produit dans le quartier Rajouri Garden de l’ouest de Delhi vers 14 h 30, ont-ils déclaré.

Arrivés sur place, les policiers ont trouvé la femme morte. Elle avait de multiples coups de couteau sur son corps.

Au cours de l’enquête, il a été révélé que la victime s’était mariée avec SK Gupta en novembre de l’année dernière, a déclaré un officier supérieur de la police.

L’enquête a révélé que Gupta avait épousé la femme en pensant qu’elle s’occuperait de son fils Amit (45 ans), qui est physiquement handicapé et souffre également de paralysie cérébrale, mais cela ne s’est pas produit. Alors, Gupta a décidé de divorcer mais sa femme a exigé Rs. 1 crore pour divorcer, dit-il.

Il voulait à tout prix se débarrasser de la femme, mais ne voulait pas céder à sa demande, a-t-il ajouté.

Selon la police, Gupta est entré en contact avec l’accusé Vipin qui emmenait son fils Amit à l’hôpital. Lui et son fils ont ourdi un complot avec Vipin pour tuer sa femme. Il a promis de donner à Vipin Rs 10 lakh pour l’assassiner et a même payé Rs 2,40 lakh à titre d’avance.

Selon le plan, l’accusé Vipin et son associé Himanshu se sont rendus chez Gupta et ont poignardé la femme. Les deux accusés ont également été blessés. Afin d’induire la police en erreur, ils ont saccagé la maison et emporté les téléphones portables de la victime ainsi que celui d’Amit pour montrer qu’il s’agissait d’un incident de vol, a déclaré l’officier.

Amit était présent à la maison lorsque le meurtre a eu lieu, a ajouté l’officier.

Sur la base de l’enquête, quatre accusés – SK Gupta, son fils Amit et les deux tueurs à gages – Vipin Sethi (45 ans) et Himanshu (20 ans) ont été arrêtés en lien avec l’incident, a-t-il déclaré.

Ils ont avoué leur rôle dans le crime. Des efforts sont déployés pour récupérer les téléphones, les vêtements tachés de sang et les scooters utilisés dans le crime, a indiqué la police.

