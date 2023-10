Un homme de 70 ans tué dans le bain de sang dans une auberge de Hartlepool nommé – alors que les flics antiterroristes lancent une enquête et un « demandeur d’asile » arrêté

Un homme poignardé à mort lors d’un bain de sang dans une auberge de jeunesse a été nommé – dans le cadre d’une enquête policière antiterroriste et un « demandeur d’asile » a été arrêté.

Terrence Carney, 70 ans, était un « passant » et utilisait un distributeur automatique à proximité lorsqu’il a été tué près d’une auberge à Hartlepool, dans le comté de Durham, peu après 5 heures du matin dimanche.

La scène à Hartlepool aujourd’hui

Terrence aurait tout juste fini d’utiliser le distributeur lorsqu’il a croisé la route du demandeur d’asile.

L’homme en garde à vue aurait auparavant attaqué avec un couteau un colocataire, qui serait un autre migrant.

L’OAP est décédé sur les lieux peu de temps après.

Les forces de l’ordre antiterroristes enquêtent sur ce double coup de couteau, qui a également fait un deuxième homme grièvement blessé.

La première victime, qui a été agressée peu avant la mort de Terence, est toujours hospitalisée et ses jours ne sont pas en danger.

Un homme de 44 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre. Il reste en détention.

La police a eu 12 heures supplémentaires pour l’interroger sur l’incident.

Un communiqué de la police antiterroriste du Nord-Est indique : « L’homme qui a malheureusement perdu la vie lors de l’incident a été identifié cet après-midi (16 octobre) comme étant Terrence Carney, 70 ans, de Hartlepool.

« Les pensées et les plus sincères sympathies de la police de Cleveland et de la police antiterroriste du Nord-Est vont à la famille et aux amis de Terrence en cette période extrêmement difficile.

« Les premières enquêtes suggèrent que Terrence était un passant au moment de l’incident, ayant récemment utilisé un distributeur automatique à proximité. »

Le double coup de couteau n’est pas considéré comme un incident terroriste.

Mais les contrôles effectués auprès du suspect auraient révélé de « sérieuses inquiétudes » quant à ses antécédents et l’unité de police antiterroriste du Nord-Est en aurait été immédiatement informée.

Jusqu’à 30 policiers ont envahi la zone après le déclenchement de l’alerte, avant qu’un « grand » couteau ne soit retrouvé au sol, près de l’endroit où la victime est tombée.

Dimanche, une tente bleue de médecine légale était visible sur l’artère principale traversant la ville, ainsi que des panneaux de preuves jaunes.

Plusieurs lieux ont été bouclés et des policiers montaient la garde pendant que des médecins légistes en costumes blancs effectuaient des perquisitions.