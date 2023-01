Un homme de 70 ans épouse sa belle-fille lors d’une cérémonie de mariage secrète.

Un incident inhabituel de l’Uttar Pradesh a été révélé. Un homme de 70 ans s’est marié avec sa jeune belle-fille. La mariée et le marié appartiennent au village de Chhapia Umaro et le mariage a fait sensation sur les réseaux sociaux après que des photos du couple nouvellement marié ont fait surface en ligne. L’homme est identifié comme étant Kailash Yadav, qui travaille comme chowkidar au poste de police de Barhalgang, a rapporté l’IANS. Malheureusement, le vieil homme a perdu sa femme il y a 12 ans et son troisième fils quelque temps plus tard.

Après le décès du fils, le vieil homme a remarié sa belle-fille veuve, Pooja. Apparemment, le mariage n’a pas duré longtemps et elle est retournée chez son défunt ex-mari et a recommencé à vivre avec sa belle-famille. Maintenant, Kailash s’est marié avec Pooja et si l’on en croit le rapport, le mariage était une affaire secrète. Apparemment, personne dans le quartier de Kailash n’a été informé du mariage et ce n’est que lorsque des photos du couple ont fait surface en ligne que les gens en ont pris connaissance.

JN Shukla, l’inspecteur du poste de police où travaille Kailash, a commenté le mariage secret en déclarant que la photo du couple nouvellement marié a déjà attiré son attention sur les réseaux sociaux. Le bureau envisage de se renseigner sur le mariage. Cependant, aucune plainte officielle de la police n’a été déposée contre le mariage pour le moment. Le mariage de Kailash avec Pooja, qui a 42 ans de moins que lui, aurait eu lieu avec un consentement mutuel.

Le mois dernier, un autre incident d’un homme de 70 ans se remariant est apparu après que des photos du mariage soient devenues virales sur les réseaux sociaux. Originaire d’Odisha, Saktipada Mishra est resté seul depuis le décès de sa femme en 2017. Il a deux fils qui restent séparés de lui et ses deux filles sont mariées. La solitude était sa seule compagne jusqu’à ce que le chemin de la personne âgée croise celui de Tejaswani Mandal, veuve de 65 ans. Bien que Mandal ait trois fils, ils vivent tous loin dans les grandes villes, alors qu’elle vend des pots en terre pour joindre les deux bouts.

Les chemins du duo se sont croisés dans un village, selon un rapport du Times of India. Après quoi, les deux se sont mariés lors d’une simple cérémonie de mariage qui a eu lieu au temple Jagannath du village de Gogua en présence de prêtres et de la population locale.

