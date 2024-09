Un homme de 70 ans a perdu du poids et s’est mis à la musculation : conseils pour se remettre en forme

La fille de Joan MacDonald s’inquiétait pour sa santé. La femme de 70 ans, qui mesurait 1,60 m, pesait 90 kg après des années de grignotage inconsidéré et prenait des médicaments pour la tension artérielle.

MacDonald a déclaré à Business Insider qu’elle jouait au bowling, aux fléchettes et au lob ball en société, mais qu’elle n’était pas en forme.

Si elle ne changeait pas, sa fille craignait qu’elle finisse dans une maison de retraite.

Huit ans plus tard, MacDonald est un influenceur fitness de 78 ans avec 1,9 million d’abonnés qui peut soulever 235 livres avec ses hanches.

MacDonald a commencé son parcours de remise en forme avec l’aide de sa fille, une coach de musculation qui l’a aidée à améliorer sa condition physique et ses habitudes alimentaires.

MacDonald a commencé à aller à la salle de sport cinq fois par semaine, où elle faisait 15 minutes de cardio sur une machine, suivies de poids libres.



MacDonald a radicalement changé son mode de vie et s’entraîne désormais cinq fois par semaine. Joan MacDonald





Elle a également commencé à manger cinq fois par jour : de petits repas avant et après son entraînement du matin ainsi que le soir, et deux smoothies protéinés.

Au bout d’un an, MacDonald a perdu 20 kg et en a perdu encore 15 kg au cours des trois années suivantes. Perdre du poids progressivement, à raison d’environ 0,5 à 1 kg par semaine, est sain et durable, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

« J’ai encore des choses sur lesquelles je travaille tout le temps. Je ne me soucie plus de perdre du poids – je pense que j’ai un poids plutôt correct pour mon âge – mais j’ai réussi à définir mon corps », a-t-elle déclaré.

Les recherches montrent qu’il n’est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de sa santé. Une étude de 2023 publiée dans la revue Preventive Medicine a révélé que même les personnes de 80 ans qui continuaient à être actives ou qui le devenaient étaient plus susceptibles de vivre plus longtemps que celles qui ne le faisaient pas.

MacDonald a partagé certains de ses meilleurs conseils pour se mettre en forme et perdre du poids à tout âge.

Se mettre en forme implique de changer son mode de vie



La fille de MacDonald l’a encouragée à améliorer sa santé. Joan MacDonald





« On ne peut pas se contenter de suivre un régime alimentaire particulier pendant la semaine et de se déchaîner le week-end. Cela ne fonctionne pas », a déclaré MacDonald. Mais « si vous êtes prêt à changer votre style de vie et à travailler dur, tout le monde peut changer son apparence. »

L’entraîneur personnel Will McLaren a déjà déclaré à BI que la partie la plus difficile d’un parcours de remise en forme est de commencer, mais qu’après les premières semaines, « vous vous sentirez comme une nouvelle personne ».

Tout est une question d’état d’esprit

MacDonald n’a eu aucune étincelle d’inspiration pour se remettre en forme, a-t-elle déclaré : il n’y avait que sa « volonté de changer ».

Articles connexes



« Il faut se concentrer sur ce que l’on veut vraiment. Je savais que je voulais perdre du poids, mais je voulais aussi devenir forte », a-t-elle déclaré.

Elle a lu de nombreux livres et articles sur la façon de perdre du poids, ce qui l’a aidée à changer son état d’esprit, et a suivi d’autres personnes sur des parcours de remise en forme similaires pour s’inspirer.

BI a précédemment signalé cinq signaux d’alarme indiquant qu’un influenceur fitness n’est pas digne de confiance.



MacDonald n’a pas arrêté de s’entraîner après avoir perdu du poids. Elle travaille désormais à donner plus de définition à son corps. Joan MacDonald





Ne vous comparez pas aux autres

MacDonald a déclaré qu’il est important de ne pas se comparer aux autres car « vous ne savez pas dans quelle forme ils étaient au départ ni depuis combien de temps ils le font ».

« Au lieu de cela, « comparez-vous à ce que vous étiez et à ce que vous êtes maintenant », a-t-elle déclaré.

« Et ne vous rabaissez pas. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez », a-t-elle dit, ajoutant : « Il n’y a rien de tel que vous ne puissiez pas. Vous devez au moins essayer. »

Ayez des attentes réalistes

Si vous n’avez pas 20 ans, dit MacDonald, vous ne devriez pas penser que faire de l’exercice vous fera ressembler à quelqu’un qui a 20 ans. Et si vous perdez beaucoup de poids, vous devez vous attendre à avoir la peau flasque.

Mais, dit-elle, cela ne devrait pas vous empêcher de faire de l’exercice.

« Vous ne pouvez pas tout faire, alors essayez simplement d’arriver là où vous aimez vraiment votre apparence et ce que vous ressentez », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Soyez heureux avec qui vous êtes et aimez-vous. »