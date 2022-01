Un homme de 66 ans d’Udupi nage avec les mains et les jambes liées

Gangadhar Kadekar, 66 ans, originaire d’Udupi, est entré dans le Livre d’or des records du monde en nageant 3,5 km comme un dauphin, c’est-à-dire avec les mains et les jambes enchaînées. Il est entré dans la mer depuis la plage de Padukere à Udupi à 7 h 50 le 24 janvier et a terminé sa nage à 13 h 25. L’exploit de Kadekar a été reconnu par Manish Vishnoy, un représentant du Livre d’or des records du monde qui a délivré un certificat provisoire. Vishnoy a déclaré: « La réussite du nageur à un âge où les gens prennent leur retraite et restent à la maison est vraiment formidable ». Dans une interview avec des journalistes, Kadekar a déclaré que comme la mer était très agitée, il a dû beaucoup lutter, mais il n’a pas perdu confiance en lui. « J’ai créé ce disque pour que les enfants de cette génération s’en inspirent. Comme j’ai formé de nombreux enfants à la natation, je dois faire quelque chose pour les encourager.

Plus tôt à la même date, il avait atteint le Livre des records de l’Inde en nageant 1,4 km en 73,7 minutes en enchaînant ses jambes dans la pose «Padmasana» à Padukere. Kadekar a nagé la brasse contre le vent et a atteint le drapeau du côté est de la rive.

Kadekar a également créé un record en nageant avec ses 41 élèves à St Mary’s Island le 14 février. Il a également remporté 31 médailles d’or, 16 d’argent et 9 de bronze aux championnats aquatiques au niveau de l’État et au niveau national. Il avait remporté le prix Karnataka Rajyothsava au niveau du district d’Udupi en 2021. Il a montré qu’il n’y a pas de limite d’âge pour réussir. A 60 ans, Kadekar fait ses premiers pas vers la natation. Il a fondé le club de natation Jai Durga à Udupi et forme des jeunes depuis deux ans. Plus de 1 000 étudiants s’entraînent actuellement avec lui.

