Un homme de 65 ans dépense des économies de vie de 4 roupies Lakh pour acheter un ventilateur pour l’hôpital du Maharashtra

Le combat de l’Inde contre la deuxième vague de coronavirus a vu des efforts de tous les horizons qui se sont mobilisés avec des contributions ou sont eux-mêmes venus aider ceux qui en ont besoin. Les médias sociaux ont également joué un rôle énorme en aidant les gens dans leur combat avec des milliers de personnes partageant des informations avec de l’oxygène, des lits de soins intensifs et la disponibilité des médicaments. Dans un incident similaire, Mohan Kulkarni, un employé d’une entreprise privée à la retraite, âgé de 65 ans, a utilisé la totalité de son épargne-retraite de 4 lakh Rs et a même pris un prêt supplémentaire de 2,5 lakh pour acheter un ventilateur et en faire don à un citoyen. hôpital à Ambernath.

Le Maharashtra a été l’état le plus touché en termes de patients affectés par Covid-19 et avec la deuxième vague qui a frappé le pays, les cas ont de nouveau augmenté au cours des dernières semaines. Ambernath a également connu une augmentation de 400 cas record de Covid-19 par jour et les hôpitaux municipaux ont essayé de faire face à la détérioration de la situation. Un médecin attaché à l’hôpital municipal local a lancé un appel aux industriels pour qu’ils apportent leur aide à un moment où ils étaient dans l’impossibilité de prendre en charge tous les patients faute de matériel. Sentant la situation désastreuse, Kulkarni a pris l’ensemble de son fonds de pension de Rs 4 lakh et a pris un prêt de Rs2, .5 lakh en plus, Til Times of India signalé.

Il aurait dit à TOI qu’il avait dans un premier temps décidé de donner une ambulance mais avait appris plus tard l’hôpital; avait des ambulances mais manquait de ventilateur. Il a donc décidé d’en acheter un pour l’hôpital. Il espère que sa contribution contribuera à sauver des vies. Kulkarni a récemment déménagé à Kanjurmarg et avait perdu sa femme d’un cancer il y a quelques années.

850 employés civiques d’Ambernath ont également décidé de faire don d’une journée de salaire pour acheter 5 machines Bi-PAP pour l’hôpital.

Les derniers jours ont également jeté d’innombrables exemples de personnes qui ont fait tout leur possible pour aider ceux qui en avaient besoin. Pascal Saldhana de Mumbai, un décorateur de mandap de profession dont la femme subit une dialyse depuis quelques années en raison de l’insuffisance de ses deux reins. L’épouse de Pascal l’a exhorté à contacter les personnes qui avaient besoin d’aide avec des bouteilles d’oxygène et, par conséquent, il a vendu les bijoux de sa femme après avoir insisté et reçu Rs 80000, ce qui a fourni suffisamment de capital pour démarrer l’entreprise de distribution de bouteilles d’oxygène gratuites.

