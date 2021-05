Un homme de 65 ans atteint de paralysie apprend à écrire à l’aide d’une puce cérébrale qui transforme ses pensées en texte

Penser n’est pas la même chose que faire. Ou est-ce? Ce qui semble être de la science-fiction se transformant en réalité, une personne de 65 ans, paralysée de cou en bas, a pu écrire rien qu’en imaginant les mouvements de la main. Cette réalisation que les scientifiques appellent «la communication cerveau-texte haute performance» a été réalisée à l’aide d’un dispositif d’interface cerveau-ordinateur (BCI) développé par des neuroscientifiques américains travaillant avec une collaboration de recherche Braingate.

Les interfaces cerveau-ordinateur sont des dispositifs – des puces montées sur le cerveau – qui détectent l’activité cérébrale d’un utilisateur lorsqu’il pense et la traduisent en signaux lisibles par un ordinateur. Lorsque le participant à l’expérience a imaginé qu’il écrivait, les capteurs de sa puce cérébrale ont capté des signaux provenant de neurones individuels. Les signaux ont été reconnus par un algorithme d’apprentissage automatique et produits en temps réel.

En utilisant de telles interfaces, un ordinateur peut suivre des instructions provenant directement du cerveau d’une personne. De cette façon, une personne peut effectuer une tâche via un ordinateur simplement en y pensant. Comme dans ce cas, le participant, dont les mains étaient paralysées à cause d’une blessure à la moelle épinière, a juste pensé aux mouvements de la main et a pu écrire 90 caractères par minute avec une précision de 94%. Associée à une correction automatique à usage général hors ligne, la précision était supérieure à 99%. C’est une énorme réussite car la vitesse de 90 caractères par minute est comparable à 115 caractères par minute, la vitesse de frappe typique d’une personne, appartenant à la tranche d’âge du participant, sur son smartphone. La vitesse atteinte est plus du double du record précédent de communication cerveau-texte.

Les scientifiques pensent que le nouveau système peut potentiellement aider les personnes atteintes de paralysie en permettant une communication sans effort dans leur vie quotidienne. Ce succès conduira les scientifiques à développer un système complet qui peut également faciliter d’autres tâches telles que la parole, le défilement, le pointage et le clic. L’étude a été publiée dans Nature le 12 mai. Les puces cérébrales étaient également dans l’actualité l’année dernière lorsque le PDG de SpaceX, Elon Musk, a dévoilé Neuralink, une interface cerveau-machine en septembre 2020.

