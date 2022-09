Un homme de 65 ans a reçu l’ordre de quitter le conteneur d’expédition dans lequel il vit depuis 30 ans en Angleterre

La vie d’un homme de Newport, au Pays de Galles, a été bouleversée après avoir reçu l’ordre de quitter l’espace où il vivait depuis 30 ans. Stephen Gibbons a transformé un conteneur maritime en un coussin de luxe et vit dans cet espace luxueux depuis 30 ans, rapporte Wales Online. Cependant, l’ancien travailleur de pointe de 65 ans a été invité à évacuer la propriété dans les six mois par le conseil municipal.

Le comité de planification du conseil a indiqué la raison de l’ordre et a déclaré que Stephen y vivait sans préavis et n’avait pas de permis de construire pour modifier l’utilisation prévue de la propriété.

Selon le site Web, Stephen utilisait les locaux du conteneur d’expédition comme une installation à usage mixte aux fins de réparation de logements et de véhicules. Il aurait également 14 moutons et une poignée de chevaux et de chèvres dans sa cour. L’habitant a reconnu y habiter depuis 1992 et a déclaré qu’il n’avait pas réparé de véhicules à la ferme à l’exception d’un tracteur. Il a également admis ne pas avoir prévenu les autorités.

Stephen a été cité comme disant par Wales Online, “Il m’a fallu beaucoup de temps pour l’obtenir comme ça”, et a ajouté que c’était un endroit confortable pour lui car il restait frais en été et chaud en hiver. Il avait beaucoup investi dans l’endroit et a donc demandé au conseil et à «Planning and Environment Decisions Wales» que la maison soit à l’abri de toute action coercitive en raison de sa longue existence.

L’inspecteur de la planification a eu d’autres pensées et a déclaré: “Ces actes positifs de tromperie et de dissimulation délibérée devraient priver l’appelant de l’immunité”, a rapporté la publication.

Stephen, qui se sent dévasté, a déclaré qu’il avait “tout perdu” après l’avis redouté car il lui est difficile de quitter l’endroit où ses enfants ont grandi. Il n’a aucune idée de qui l’a dénoncé au conseil mais pense que ce doit être quelqu’un avec qui il s’est disputé.

