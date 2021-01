Un homme de 64 ans, retrouvé mort dans un appartement de luxe à New York avec sa mère de 95 ans, a été identifié comme un acteur ayant décroché un petit rôle dans le film de Woody Allen de 1989, Crimes and Misdemeanors.

Les corps de William Wedell et de sa mère, Agnes, ont été découverts samedi lorsque la police est entrée dans leur appartement dans le bâtiment Tate au 535 West 23rd St, dans le quartier de Chelsea à Manhattan.

William, qui a également décroché un petit rôle dans It Could Happen to You avec Nicholas Cage, a été identifié par sa sœur, Julianna Wedell, 61 ans.

Julianna a déclaré au New York Post que sa mère et son frère vivaient une « vie très calme, presque ermite ».

Les enquêteurs qui ont trouvé Agnès sur leur canapé et William dans un lit, pensent qu’elle est décédée au moins une semaine avant son fils parce qu’elle commençait à se décomposer.

Les autorités ont déclaré au Post que William serait mort deux jours avant la découverte de leurs corps.

Julianna a expliqué que la santé de leur mère diminuait depuis au moins un mois. La sœur cadette de William a appelé la police pour un bilan de santé en raison de la mauvaise santé de leur mère.

« Mon frère a mentionné que la santé de notre mère déclinait avant les vacances », a déclaré Julianna au Post. «Il a dit qu’elle ne mangeait pas, qu’elle dormait plus.

Julianna a déclaré qu’ils pensaient que la mort de leur mère était de « causes naturelles », mais la mort de son frère est « le choc ».

«Il a peut-être eu une crise cardiaque, nous ne savons pas», dit-elle.

La police ne pense pas qu’il y ait eu acte criminel et le médecin légiste enquête sur la cause du décès de la mère et du fils.

Selon Julianna, son frère avait déménagé de Chicago à New York pour continuer à jouer.

Sa mère a rapidement suivi et ils vivaient dans leur appartement depuis environ 20-25 ans.

William prenait soin de sa mère quand ils sont morts. On ne sait pas non plus s’ils sont morts des complications du COVID-19.

Julianna a déclaré que son frère était chargé de faire des courses, y compris des courses, de sorte qu’il aurait pu être exposé au virus à un moment donné.

Elle a déclaré au New York Daily News que son frère « n’avait jamais mentionné » s’il était malade ou non.

« Quand il a parlé à ma sœur, il ne toussait pas et ne mentionnait aucun problème », a déclaré Julianna.

Juilanna a déclaré au Daily News que leur mère travaillait pour le chemin de fer Union Pacific.

Lorsqu’elle a déménagé à New York avec son fils, elle a été transférée au bureau de l’entreprise dans la Big Apple.

Elle a pris sa retraite à la fin des années 80 ou au début des années 90. Elle a également travaillé des emplois temporaires en tant que secrétaire pour différentes entreprises.