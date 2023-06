Un HOMME a été accusé d’avoir laissé quatre enfants orphelins après avoir assassiné leur mère et leur père « amusants et aimants ».

Derek Martin, 64 ans, également connu sous le nom de Derek Glenn, est accusé d’avoir tué Josh Bashford, 33 ans, et sa femme Chloé, 30 ans, après que leurs corps ont été retrouvés vers 19 heures vendredi.

Derek Martin a comparu devant le tribunal aujourd’hui, accusé du meurtre d’une mère et d’un père Crédit : Eddie Mitchell

Josh et Chloe Bashford ont été retrouvés morts à Newhaven, East Sussex, vendredi 1 crédit

Les familles du couple leur ont rendu de touchants hommages

Les flics se sont précipités vers une propriété à l’intérieur du cimetière de Newhaven, sur Lewes Road, Newhaven, East Sussex, peu de temps avant l’arrestation de Martin, soupçonné de leur meurtre.

Comparaissant à Lewes Crown Court mercredi, Martin a été escorté hors d’un fourgon de police menotté.

Vêtu d’un T-shirt gris et d’un jogging, il n’a parlé que pour confirmer son nom.

Son état mental au moment des meurtres sera évalué, a déclaré le tribunal.

On ne sait pas encore comment les parents Josh et Chloé ont été tués mais une autopsie doit être effectuée cette semaine.

Alors que Martin était emmené du quai par des agents, un membre de la famille a tenté de le confronter.

Sa juge d’honneur Christine Laing KC a déclaré: « J’ai apprécié que les tensions soient probablement très élevées, mais le processus judiciaire doit avoir lieu. »

La police de Sussex avait précédemment déclaré que Martin, de Brighton, était connu du couple.

Le couple, qui partageait deux garçons et deux filles ensemble, est maintenant dans les mémoires comme les « parents les plus incroyables ».

La nièce de Chloé, Georgie Last, a déclaré dans une déclaration émouvante : « Ma belle tante et mon oncle.

« Les mots ne peuvent pas commencer à expliquer la douleur que nous ressentons tous en ce moment.

« Jamais nous n’aurions pensé que nous vivrions un chagrin et une douleur comme celle-ci.

« Le couple le plus drôle et le plus aimant, vous vous aimiez tellement que c’était juste incroyable de voir à quoi ressemblait le véritable amour.

« Vous étiez les parents les plus incroyables de quatre enfants beaux, intelligents et aimants.

« Nous ferons tous tout pour nous assurer qu’ils sont soutenus, aimés et pris en charge.

« Nous vous aimons tous tellement, pour toujours et à jamais dans nos cœurs. »

Ses frères, Steven et Simon Glenn, se sont également rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer leur perte.

Steven a écrit: « Je ne sais pas comment traiter cette douleur et ce sentiment de vide dans nos cœurs et avec un flot constant de larmes dans nos yeux, mais pour l’instant, nous devons malheureusement dire au revoir à notre petite sœur et à son mari.

« Pris cruellement de nous bien trop jeune en laissant derrière nous quatre beaux enfants.

« Chloé et Josh – nous n’étions pas toujours d’accord mais tu étais et tu seras toujours notre petite sœur, tu nous manqueras énormément et tu seras à jamais dans nos pensées et nos prières RIP. »

Pendant ce temps, Simon a posté: « Cela ne semble toujours pas réel, je ne peux tout simplement pas le traiter.

« Ma petite sœur Chloé nous a été enlevée bien trop tôt. Une âme si douce.

« Faites-moi toujours savoir que j’étais son grand frère.

« Sis tu vas tellement me manquer, tu seras à jamais dans mon cœur.

« Volez haut bébé soeurette.

« Je t’aime tellement, jusqu’à ce que nous nous revoyions. »

Il a également ajouté un hommage à Josh, disant qu’il sera « pour toujours dans mon cœur ».

Un GoFundMe a depuis été mis en place pour les enfants Brooklyn, Ava, Mila et Joshua.

Martin comparaîtra à nouveau devant le tribunal en août avant d’être jugé en novembre.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Sussex au 101.

Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.

Les services d’urgence se sont précipités à la maison à l’intérieur du cimetière de Newhaven Crédit : Eddie Mitchell

Ils ont laissé derrière eux quatre enfants