Un homme de 60 ans contraint de vivre dans une voiture avec un chien pendant 7 mois après que le conseil lui a dit qu’il n’était « pas prioritaire car il n’abandonnera pas son animal de compagnie »

Un HOMME a été contraint de vivre dans une voiture avec son chien pendant sept mois après que le conseil lui a dit qu’il « n’est pas une priorité » car il ne renoncera pas à son animal de compagnie.

L’homme de 60 ans, surnommé Sharky, dit qu’il n’a pas d’autre choix que de dormir dans sa Toyota Hilux car il ne peut pas trouver de travail car il n’a pas d’adresse.

Sharky, 60 ans, vit dans sa voiture depuis la fin de l’année dernière Crédit : BPM

Il figure actuellement sur la liste d’attente du groupe 2C du conseil municipal de Coventry, ce qui signifie qu’il est au même niveau de priorité que les personnes qui sont déjà dans un logement et qui cherchent à emménager dans un autre logement.

Il a déclaré à Coventry Live: « Cela a gâché ma vie, j’étais en forme et maintenant je ne peux plus marcher sur 800 mètres. Je jouais au golf, je promenais mon chien pendant des kilomètres mais je ne peux pas le faire à présent.

« Mon dos est touché par cette voiture et pendant cet hiver, cela m’a gâché.

« C’était l’un des pires hivers depuis 40 ans.

« Je leur ai dit que je pouvais trouver un hôtel qui accepterait mon chien mais qu’ils ne le paieraient pas.

« Ils ne voulaient pas me donner un logement temporaire.

« Je suis sans-abri et maintenant je suis sous antidépresseur car cela me pousse dans le virage. Je suis juste perdu. »

Sharky devrait abandonner son père pour se loger Crédit : BPM

Sharky vit dans la voiture depuis son retour de Majorque en Angleterre l’année dernière.

Son ami, qui travaille pour le conseil et souhaite rester anonyme, a déclaré: « Il a vécu à Coventry pendant la majeure partie de sa vie, mais on s’attend à ce qu’il vive dans la voiture depuis son retour.

« J’ai envoyé des courriels et appelé partout, des conseillers, des députés, et je viens d’être renvoyé à la ligne sans-abri du conseil où il vient de dire qu’il n’est pas une priorité. »

Sharky s’est vu offrir un logement – mais il devrait abandonner son chien de compagnie.

Son ami a ajouté: « Il vit pour ce chien et il n’y a aucun moyen qu’il puisse simplement l’abandonner.

« Il a reçu un diagnostic de dépression et a d’autres problèmes de santé – ces sept derniers mois l’ont tellement affecté et ce n’est pas la personne que nous connaissions.

« Le message que le conseil donne, à mon avis, est que nous ne voulons pas aider les sans-abri. »

Un porte-parole du conseil municipal de Coventry a déclaré: « Cet homme a approché le service des sans-abri du conseil pour faire une demande de sans-abrisme.

« Sa demande ne remplissait pas les conditions pour être classée comme besoin prioritaire. Cette décision a été prise conformément à la législation nationale.

« Lui et ses avocats ont demandé un réexamen de cette décision et cela devrait être décidé dans les deux prochaines semaines.

« En attendant, notre équipe de sensibilisation s’efforce de le contacter pour lui offrir aide et soutien.

« Il peut également assister à Steps for Change dans le centre-ville pour obtenir des conseils et de l’aide et pour discuter des différentes options de logement disponibles dans la ville. »