Un homme de 6 ans meurt dans une fusillade à la route en Californie, un homme armé en liberté – RT USA News

Voici un aperçu des enquêteurs. On dirait qu’il y a un trou à l’arrière du véhicule impliqué … plus gros que ce qu’un pistolet BB provoquerait. Nous essayons d’obtenir plus d’informations de CHP en ce moment. @CBSLApic.twitter.com/T6mzNdt3L5

– Tina Patel (@tina_patel) 21 mai 2021