Un homme de 59 ans qui souffrait de diabète de type 2 depuis 25 ans est guéri grâce aux cellules souches

Les cellules souches sont de plus en plus utilisées dans des traitements dans tous les domaines de la médecine, mais une avancée récente réalisée à Shanghai laisse présager que le meilleur est peut-être encore à venir.

Une personne âgée qui souffrait de diabète de type 2 depuis 25 ans n’a pas pris d’insuline pendant 33 mois après avoir reçu une greffe régénérative de cellules d’îlots.

Le diabète, en particulier le diabète de type 2 – la forme qui peut se développer au cours de la vie en raison d’une mauvaise alimentation et de mauvais choix de mode de vie – est l’une des maladies non transmissibles les plus répandues sur Terre.

La Chine, en particulier, est l’un des pays les plus touchés par le diabète, avec 140 millions de personnes incapables de fabriquer leur propre insuline et souffrant donc de problèmes rénaux, de cécité, d’amputation et de problèmes cardiovasculaires.

Mais cette nouvelle avancée, qui intervient après 10 ans de recherche et d’essais, pourrait changer à jamais ce paradigme de la maladie.

Yin Hao, chercheur principal de l’équipe et directeur du centre de transplantation d’organes de l’hôpital Changzheng de Shanghai, a déclaré qu’ils avaient pris les propres cellules mononucléées du sang périphérique du patient et utilisé des méthodes existantes pour les reprogrammer en cellules souches pluripotentes à injecter dans le pancréas.

« Notre technologie a mûri et a repoussé les limites dans le domaine de la médecine régénérative pour le traitement du diabète », a déclaré Yin, a déclaré au China Daily dont l’équipe a mené la recherche avec des scientifiques du Centre de science cellulaire moléculaire de l’Académie chinoise des sciences.

Les traitements de transplantation existants pour le diabète de type 2 sont entravés par le manque de cellules de donneurs et par la complexité de la technologie d’isolement des cellules des îlots pancréatiques.

CONSULTEZ AUSSI : Le premier médicament au monde pour la « repousse des dents » fait l’objet d’essais cliniques au Japon

Les cellules des îlots pancréatiques sont les principales cellules productrices d’insuline dans le corps, et celles des patients étaient presque complètement inhibées. Il comptait quotidiennement sur plusieurs injections d’insuline en plus d’une greffe de rein.

Après avoir reçu les cellules souches fabriquées en 2021, il a été débarrassé de l’insuline externe pendant 11 semaines, après quoi sa maladie semblait en grande partie disparue.

PLUS DE BONNES NOUVELLES POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DIABÈTE : Les prix fous de l’insuline appartiennent désormais au passé aux États-Unis après que le gouvernement a lancé un coût mensuel de 35 $

« Les examens de suivi ont montré que la fonction des îlots pancréatiques du patient était efficacement restaurée et que sa fonction rénale était dans les limites de la normale », a déclaré Yin. « De tels résultats suggèrent que le traitement peut éviter la progression des complications diabétiques. »

Le papier a été publié dans Cell Discovery le 30 avril, et les études futures, ont écrit les auteurs, devraient explorer la pharmacologie des médicaments qui pourraient fournir des équivalents disponibles dans le commerce pour la transplantation d’îlots.

PARTAGEZ ce miracle de la médecine moderne avec une personne que vous connaissez atteinte de diabète…