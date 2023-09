Un homme de 55 ans avec une activité lucrative dans son jardin : « Tout le monde peut faire ça »

Cette histoire fait partie de CNBC fait c’est Série d’activités secondaires à six chiffres, où les personnes ayant des activités secondaires lucratives décomposent les routines et les habitudes qu’elles ont utilisées pour gagner de l’argent en plus de leur travail à temps plein. Vous avez une histoire à raconter ? Faites le nous savoir! Envoyez-nous un courriel à [email protected].

Il a fallu un peu plus d’un an à Rodney Melton pour créer une activité secondaire à six chiffres.

En mars 2021, Melton a commencé à mouler, graver et vendre des pierres tombales pour des monuments commémoratifs pour animaux de compagnie sur Etsy. Il travaillait depuis longtemps avec le béton et la pierre comme passe-temps, tout en travaillant 60 heures par semaine comme responsable de la maintenance chez Mars Pet Care.

Il possédait déjà un graveur à 15 000 $. De plus, il pourrait travailler dans son atelier qu’il a lui-même construit derrière sa maison à Alma, en Arkansas, une ville de moins de 6 000 habitants située au bord des monts Ozark.

Au début, il fallait à Melton deux ou trois jours pour placer les pierres tombales dans les moules, puis encore cinq heures pour les graver avant que sa femme n’ajoute un remplissage époxy. Au fur et à mesure que son activité secondaire grandissait, les revenus ont commencé à affluer. Il a donc utilisé une combinaison de bénéfices et d’économies pour investir 51 500 $ supplémentaires dans d’autres outils, comme une sableuse, une scie et un ciseau à granit et un graveur laser.

Chaque nouvelle pièce d’équipement réduisait le temps de production de Melton, lui permettant de vendre davantage de pierres tombales. En mai 2022, sa boutique Etsy a rapporté près de 20 000 $ et Melton a quitté son emploi à temps plein. Désormais, il travaille moins d’heures et les consacre à sa famille, après avoir embauché sa fille et sa belle-fille l’été dernier.

L’année dernière, l’opération de quatre personnes a rapporté plus de 207 000 $ sur Etsy, selon les documents examinés par CNBC Make It. Selon Melton, environ les deux tiers de ce montant sont des bénéfices, et il est en passe de réaliser à peu près le même montant cette année.

Ici, il explique comment il a bâti son entreprise, pourquoi il aime travailler avec les membres de sa famille et ce dont vous pourriez avoir besoin pour reproduire son succès.

CNBC Make It : Pensez-vous que votre activité secondaire est reproductible ? De quoi avez-vous besoin pour commencer ?

Melton : N’importe qui peut faire ça. Je dirais qu’il vous faut 10 000 $ ou moins pour commencer. C’est pour les moules à ciment et les équipements de sablage.

C’est juste une question d’avoir la passion pour ça. Ma mère est décédée fin 2020, et mon père et moi le prenions très mal. J’ai commencé à fabriquer des choses, comme des croix en béton, des roses et des plaques en 3D. Juste de petites pièces commémoratives qui se sont avérées vraiment sympas.

Ensuite, mon ami Carlos a perdu sa chienne Molly. Je pense que ces choses ont beaucoup à voir avec la direction que j’ai prise. Mon cœur est là pour les gens [who lose their pets]. Mais en conséquence, si vous servez plus de personnes, vous gagnez plus d’argent.

Avez-vous dû fixer des limites en travaillant avec votre famille ?

Pas vraiment. Si vous avez une personnalité alpha et que vous êtes vraiment assertif, cela pourrait entrer en conflit avec certains membres de votre famille. Mais si vous laissez tout le monde participer, les choses peuvent se dérouler sans problème.

Au début, ma femme et moi rencontrions ma fille Kristen pour le déjeuner, un jour par semaine. Nous restions simplement assis là, parlions de choses et réfléchissions. Elle a eu l’idée d’un moule en béton en forme d’os de chien. Nous avons vendu pour des milliers de dollars [of them] depuis.