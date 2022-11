Un homme de 54 ans identifié comme un homme retrouvé mort dans l’incendie de Lake in the Hills – Shaw Local

Le résident de Lake in the Hills retrouvé mort lors d’un incendie à son domicile samedi soir a été identifié mercredi comme étant William E. Andres III, 54 ans, a déclaré le coroner du comté de McHenry.

Le district de protection contre les incendies de Huntley a répondu peu avant 23h30 samedi au bloc 3000 d’Impressions Drive où les pompiers ont trouvé une épaisse fumée s’échappant de l’arrière de la maison de deux étages et des témoins ont indiqué que quelqu’un pourrait encore être à l’intérieur, selon un communiqué de presse. Dimanche.

Les pompiers ont trouvé le résident, décédé des suites de ses blessures, au deuxième étage de la maison, a indiqué le district de protection contre les incendies. Ils n’ont trouvé aucun autre occupant.

Andres, né à Elk Grove Village, travaillait dans les ventes externes pour A Tec Ambulance Service et aimait jouer au golf et passer du temps avec son chien Willie, selon un nécrologie publiée par Davenport Family Funeral Homes and Crematory. Il était un fan inconditionnel des Cubs de Chicago et un fervent fan de Bruce Springsteen.

Le coroner du comté de McHenry, Michael Rein, a déclaré que son bureau avait été contacté juste après minuit dimanche par le département de police de Lake in Hills pour enquêter sur le décès.

Andres a été déclaré mort sur les lieux et une autopsie a été pratiquée lundi, selon un communiqué de presse.

L’incident fait toujours l’objet d’une enquête et le bureau du coroner continue de travailler avec la police de Lake in the Hills, le district de protection contre les incendies de Huntley et le prévôt des incendies de l’État sur la question.