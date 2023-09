Un homme de 50 ans accusé de meurtre après que Ruth Hufton, 46 ans, ait été retrouvée morte dans son appartement de Beeston

Un HOMME a été accusé aujourd’hui de meurtre après qu’une femme a été retrouvée morte dans son appartement de Beeston.

Le corps de Ruth Hufton, 46 ans, a été tragiquement découvert lundi, et la police a rapidement arrêté Anthony Green le lendemain.

Ruth Hufton a été retrouvée morte chez elle lundi Crédit : Police

L’homme de 50 ans est désormais accusé de la mort de Ruth.

Les services d’urgence ont été dépêchés lundi dans son appartement de County Close, à Beeston, et ont tragiquement retrouvé son corps.

Green, également du comté de Close, doit comparaître aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Nottingham.

La police du Nottinghamshire a déclaré aujourd’hui : « La famille de Ruth est soutenue par des agents spécialement formés et a demandé le respect de sa vie privée et aucune approche des médias pendant cette période incroyablement difficile. »

