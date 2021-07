Un homme de 46 ans inculpé de meurtre après qu’une « charmante » mère de deux enfants de 43 ans a été poignardée à mort

Un HOMME a été inculpé de meurtre après qu’une « charmante » mère de deux enfants a été poignardée à mort à Manchester.

Aubrey Padi, 46 ans, a été accusé du meurtre de Tamara Padi, 43 ans.

Tamara Padi a été poignardée à mort à Manchester Crédit : PA

La mère de deux enfants a été décrite comme une « femme charmante » Crédit : MEN Media

Il a été placé en détention provisoire et a comparu aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Manchester.

Des policiers ont été appelés vers 3 h 40 mercredi dernier par des ambulanciers paramédicaux demandant de l’aide dans une maison de Lake Road dans la région de Stalybridge.

Tamara a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des coups de couteau mais est décédée peu de temps après.

Sa fille Tia Padi a rendu hier un hommage déchirant à sa mère.

Elle a écrit: «Je me sens tellement désemparée d’avoir à écrire ceci. Tout semble encore si surréaliste quand je me suis réveillé avec ça aujourd’hui, ce n’était tout simplement pas la même chose de savoir que tu n’étais pas là, sachant que la femme la plus importante de ma vie n’est plus ici avec moi.

« J’ai non seulement perdu ma mère mais aussi ma meilleure amie d’un seul coup.

‘BELLE DAME’

« Tu as toujours été une âme si heureuse et extravertie, tu as toujours su me faire sourire en étant simplement ton être fou et heureux.

« J’espère que tu sais que tu étais et que tu es toujours aimé de tout le monde et je m’assurerai de prendre bien soin de Mia pour toi. Je t’aime. »

Des amis proches de Tamara ont rendu hommage aux médias après sa mort tragique.

Tanagra Jabu Nala a écrit sur Facebook : « J’ai le cœur brisé. Il semble qu’hier nous discutions avec vous de vos études de droit et vous l’avez poussé encore plus loin.

« Ta beauté, ta gentillesse et ton intelligence resteront dans nos cœurs pour toujours.

« Mon cœur va à vos beaux et adorables enfants. »

S’adressant au Manchester Evening News, l’ancienne collègue Adele Gardiner a déclaré: « Je suis choquée, c’était une femme si adorable.

« C’était une fille tellement drôle et extravertie. »