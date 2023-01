Un homme de 46 ans arrêté par la police enquêtant sur le meurtre de la femme enceinte Natalie McNally à Co Armagh

Un HOMME a été arrêté par la police enquêtant sur le meurtre de Natalie McNally.

La femme de 32 ans, qui était enceinte de 15 semaines d’un petit garçon, a été tuée le dimanche 18 décembre à son domicile de Lurgan, Co Armagh.

Natalie est décédée le 18 décembre dans sa propre maison Crédit : Pacemaker Press

Elle était enceinte de 15 semaines quand elle est décédée Crédit : PA : Association de la presse

Son corps a été retrouvé à la propriété de Silverwood Green environ 24 heures plus tard, déclenchant une enquête pour meurtre.

Aujourd’hui, le PSNI a arrêté un homme de 46 ans dans le cadre de l’enquête.

Un porte-parole des flics a déclaré: “Les détectives enquêtant sur le meurtre de Natalie McNally à Lurgan le 18 décembre 2022 ont arrêté aujourd’hui, 13 janvier, un homme de 46 ans dans la région sud de Belfast.

“Il a été emmené au poste de police de Musgrave où il est actuellement interrogé par des détectives.”

La police avait déjà procédé à deux arrestations, mais aucune des deux personnes n’a été inculpée.

Un homme de 32 ans arrêté le 19 décembre a été libéré sans condition et n’est plus un suspect.

Un deuxième homme arrêté le 21 décembre, également âgé de 32 ans, a été libéré sous caution par la police pour permettre un complément d’enquête.

Le week-end dernier, la police a saisi un véhicule à une adresse dans la région de Lisburn et Castlereagh pour un examen plus approfondi.

Samedi, les agents ont également mené des enquêtes de maison en maison dans la région de Lisburn.

La semaine dernière, des détectives ont déclaré que la principale enquête était que Mme McNally avait été tuée par quelqu’un qu’elle connaissait et qu’elle était à l’aise de laisser entrer chez elle.

La professionnelle du marketing, qui travaillait pour la compagnie de bus et de chemin de fer Translink, était enceinte de 15 semaines lorsqu’elle est décédée.

Dans un hommage le jour de Noël, le frère de Mme McNally, Brendan, a déclaré qu’il “ne se remettrait plus jamais” de sa mort.

‘SŒUR AIMANTE’

Il a déclaré: «Ma charmante sœur Natalie, que j’ai vue grandir depuis que nous étions enfants. Tellement intelligent, fort, indépendant et capable ; chats, chiens; juste comprendre les choses que personne d’autre n’a faites.

« Une partie de moi-même que je ne récupérerai plus jamais. S’il vous plaît, mettez fin à cette violence contre les filles et les femmes.

La famille dévastée de Natalie a déclaré qu’elle avait été “prise si soudainement” et qu’elle serait “toujours aimée et rappelée par sa famille, ses amis et ses collègues de travail au cœur brisé”.

Son frère Niall a précédemment déclaré: “Vous ne pouviez pas dire un mauvais mot sur notre Natalie, elle aimait tout le monde.

“Natalie a été diabétique pendant la majeure partie de sa vie et il y a quatre ans, j’ai été diagnostiquée diabétique et elle a été la première personne à se rendre à l’hôpital ce jour-là.

“Elle m’a parlé de tout et chaque fois que j’avais une question pour elle, elle y aurait répondu.

‘UNE PERSONNE ADORABLE’

“En général, c’était une personne adorable qui aimait sa famille et ses amis, elle était très impliquée dans son activisme et aimait ses animaux de compagnie.

“Elle ferait n’importe quoi pour n’importe qui, c’est le genre de personne qu’elle était, une femme brillante et incroyable et je l’aime.

“Je voudrais lancer un appel à toute personne qui a des informations à communiquer pour parler à la police ou à Crimestoppers pour aider à mettre cette personne derrière les barreaux.”