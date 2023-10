Un homme de 44 ans voyage dans tous les pays du monde – sans prendre l’avion

Le voyageur danois Torbjorn Pedersen affirme qu’il est la première personne à visiter tous les pays du monde sans prendre l’avion. C’est un exploit qui a pris 10 ans pour être accompli – avec un coût moyen d’environ 20 dollars par jour, a-t-il déclaré. « Dans certains pays comme Singapour, je dois dépenser plus de 20 dollars par jour. Mais dans d’autres pays comme la Bolivie, 20 dollars sont plus que suffisants », a déclaré Pedersen, 44 ans, à CNBC. Lorsqu’il ne dormait pas dans les trains et les bateaux, dans des auberges ou dans son hamac, il restait dans des familles d’accueil, a-t-il déclaré. Pedersen a déclaré qu’au cours de l’année, des centaines de personnes lui avaient ouvert leur maison après qu’il soit devenu populaire sur les réseaux sociaux. « En fait, j’ai souvent dû dire ‘non’ à des gens parce que j’avais trop d’offres ou parce que ce n’était pas pratique », a déclaré Pedersen. Il a même été invité à plusieurs reprises à séjourner dans des hôtels cinq étoiles, dit-il. L’aventure de Pedersen, qui a duré dix ans, a été financée par la société de production d’énergie géothermique Ross Energy, qui lui a envoyé environ 600 dollars chaque mois, a-t-il déclaré. « Ils ont juste senti [my plan] était vraiment fou, et ils voulaient le soutenir. Ce que j’ai fait fait partie de l’histoire du monde, et ils voulaient en faire partie », a déclaré Pedersen.

Pedersen a mis environ une décennie pour visiter 203 territoires à travers le monde. Selena Wright

Pour visiter 203 territoires, Pedersen a déclaré avoir parcouru environ 382 000 kilomètres (237 363 miles) et utilisé 20 modes de transport différents, notamment : 351 bus 67 minibus 219 taxis 46 taxis motos 87 taxis partagés 4 taxis motos partagés 28 véhicules à quatre roues motrices 9 camions 158 rames 19 tramways 128 métros ou métros 43 pousse-pousse ou tuktuks 40 porte-conteneurs 33 bateaux 32 ferries 3 voiliers 2 bateaux de croisière 1 calèche 1 voiture de police 1 yacht performant Pedersen a passé le plus de temps à Hong Kong, où il a vécu 772 jours pendant la pandémie, et le temps le plus court – seulement 24 heures – dans la Cité du Vatican.

Les meilleurs et les pires moments

Pedersen avait prévu de rester à Hong Kong pendant environ une semaine à son arrivée en janvier 2020. Mais ses projets ont pris une tournure radicale lorsque la pandémie a éclaté. À l’époque, il ne lui restait que neuf pays à atteindre son objectif, a-t-il déclaré. « J’essaie d’atteindre cet objectif depuis si longtemps », a-t-il déclaré. « Je ne savais pas si j’allais rester coincé pendant cinq mois ou cinq ans. » « Chaque jour, j’avais une raison d’abandonner et de rentrer chez moi. Et chaque jour, je devais trouver un moyen de me convaincre de continuer à me battre », a-t-il déclaré.

Pedersen a passé le plus de temps à Hong Kong, y restant 772 jours en raison de la pandémie de Covid-19. Torbjörn Pedersen

Pedersen a déclaré que le fait d’être coincé à Hong Kong était le « pire moment » de sa vie, mais il dit maintenant qu’il considère la ville comme sa deuxième maison. « Je me sens plus chez moi à Hong Kong qu’à Copenhague », a-t-il déclaré. « D’un côté, c’était le meilleur moment de ma vie, et de l’autre, c’était un véritable cauchemar. »

Expérience de mort imminente

Pedersen a déclaré que l’une des expériences les plus pénibles s’est produite lors d’un voyage à la frontière entre le Cameroun et le Congo. Après avoir roulé pendant des heures sur un chemin de terre avec « un mur d’arbres des deux côtés », il a déclaré que son taxi avait été arrêté par trois hommes « ivres à mourir ». « Dès l’instant où l’un des hommes en uniforme m’a vu alors que je sortais du véhicule, on pouvait voir du feu dans ses yeux », a déclaré Pedersen. « Il y avait tellement de colère et d’émotion. C’était comme si toute l’histoire du colonialisme occidental était de ma faute. »

Ne le faites pas… c’est tout simplement trop et trop dur. Torbjörn Pedersen sur d’autres qui veulent suivre son chemin

Pedersen a servi comme soldat au Danemark et comme casque bleu des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie, mais il a déclaré que c’était la première fois qu’il était agressivement tenu sous la menace d’une arme au cours de son voyage. « Ils avaient les doigts sur la gâchette, donc je savais dans mon cœur que j’allais mourir cette nuit-là, et je savais avec certitude que c’était la fin du chemin pour moi », a-t-il déclaré. Mais après environ 45 minutes, les soldats les ont soudainement relâchés, a-t-il expliqué. « Nous avons couru jusqu’au taxi et avons roulé pendant trois kilomètres avant de dire au chauffeur de s’arrêter. Je suis descendu et je me suis assis sur le bord de la route, je me suis accroupi et j’ai commencé à trembler pendant environ 10 minutes. » Pedersen a également partagé des souvenirs qu’il a déclaré qu’il n’oublierait jamais, notamment sa visite aux Îles Salomon où il a partagé son ordinateur portable avec des villageois qui n’avaient ni accès à l’électricité ni à l’eau courante. « Environ 80 personnes étaient assises autour de mon ordinateur portable et regardaient un film de guerre ‘La fine ligne rouge’ pendant que je me penchais en arrière et regardais les palmiers… et les étoiles qui formaient un toit au-dessus de nous. » « Je n’ai plus jamais regardé mon ordinateur portable de la même manière », a-t-il déclaré.

Les plus grandes leçons

Pour ceux qui veulent suivre ses traces, Pedersen donne ce conseil : « Ne le faites pas ». « Cela a coûté très cher et a pris une grande partie de ma vie. J’ai dépensé beaucoup de ressources pour arriver au bout. Et c’est tout simplement trop et trop dur », a-t-il déclaré.

Pedersen en Ethiopie. Torbjörn Pedersen