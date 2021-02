Un POLONAIS qui a passé 18 ans en prison pour un meurtre qu’il n’a pas commis, a gagné 2,5 millions de livres sterling.

Tomasz Komenda, 44 ans, recevra la plus haute compensation jamais accordée par un tribunal polonais après avoir passé la moitié de sa vie en prison à cause d’un croquis de police douteux.

Komenda a été condamné à tort en 2000, après avoir été reconnu coupable du viol et du meurtre de Malgorzata Kwiatkowska, 15 ans.

Le corps de l’adolescent avait été retrouvé gelé à l’extérieur d’un club en 1996, après une fête du Nouvel An à Miloszyce près de Wroclaw.

Komenda a été détenu après avoir été identifié sur la base d’un dessin de police et de marques de morsure sur le corps de la victime et a été condamné à une peine de 15 ans de prison, qui a ensuite été portée à 25 ans.

À la suite des efforts de la famille, les procureurs ont examiné le cas et sont parvenus à la conclusion qu’il était innocent.

Il a été acquitté de tous les chefs d’accusation et libéré en 2018, après avoir purgé 18 ans de sa peine.

L’année dernière, deux hommes ont été condamnés à 25 ans de prison pour le meurtre de 1997.

Komenda demandait 19 millions de zlotys (3,7 millions de livres sterling) de dommages-intérêts causés par de faux emprisonnements, dont trois tentatives de suicide et une compensation.

Lundi, un tribunal d’Opole a décidé qu’il devrait recevoir la majeure partie du montant qu’il avait demandé.

Son histoire a inspiré le film polonais de 2020 25 Years of Innocence The Case of Tomek Komenda.