Un homme de New York aurait attaqué plusieurs personnes samedi, en laissant une inconsciente et une autre avec un bras cassé, avant de détourner deux véhicules.

L’homme brandissant la chauve-souris a été identifié comme étant Bryan Thompson, 43 ans.

Selon le New York Post, Thompson a commencé sa folie violente présumée vers 19 heures samedi dans la station de métro de Varick et Canal.

Un homme entrait dans la station lorsque Thompson l’aurait assommé après avoir frappé à plusieurs reprises la victime avec une batte. La victime a été blessée à l’épaule, à la main et au front, a rapporté le journal.

Les autorités ont déclaré que Thompson avait ensuite frappé une femme à la tête alors qu’elle entrait dans la station.

Alors qu’il sortait de la station, Thompson aurait frappé un travailleur du MTA avec la batte au moins trois fois.

De là, le déchaînement s’est poursuivi avec le suspect frappant un conducteur avec son arme alors qu’il aurait volé le SUV de la victime sur la 7e Avenue.

Selon le Post, Thompson a écrasé le SUV deux fois, une fois à l’arrière d’une voiture et sur le côté gauche d’un autre véhicule. Ces chauffeurs n’ont pas été grièvement blessés.

Thompson aurait fui les lieux à pied et brisé les vitres arrière de deux autres voitures, blessant une femme qui avait une partie du verre dans l’œil.

En marchant sur West Broadway, Thompson se serait cassé l’avant-bras d’une victime et une autre aurait eu des ecchymoses et une jambe enflée.

L’incident survient alors que les crimes violents continuent de sévir à New York. Au cours des 28 jours précédant le 27 décembre, il y a eu 21 meurtres, soit une augmentation de 61,5% par rapport aux mêmes dates en 2019

Selon le Post, l’homme a détourné une Jeep après avoir menacé le conducteur.

Ce n’est que vers 21 heures que la police l’a arrêté sur la West Side Highway.

Il a été emmené dans un hôpital local après avoir été affecté par des agents. Aucun frais n’a été confirmé dimanche après-midi.

Aucune des victimes n’a été identifiée.

Annoncée comme la grande ville la plus sûre d’Amérique ces dernières années, New York a clôturé son année la plus sanglante depuis près d’une décennie, aux prises avec une flambée d’homicides et une pandémie qui, selon les autorités, a contribué à alimenter la violence.

Selon les statistiques publiées vendredi, New York a connu une augmentation de 97% des fusillades et une augmentation de 45% des meurtres.

Il s’agit de la plus forte augmentation depuis 2011. Le nombre de personnes abattues a plus que doublé le total de 2019, atteignant un sommet de 14 ans.

Le NYPD a signalé 462 meurtres dans la ville pour 2020. C’est une différence de 143 par rapport à 2019.

Les fusillades ont également augmenté avec 1 531 incidents impliquant des armes à feu à New York. C’est 754 de plus qu’en 2019, ont déclaré des responsables.

Parmi les victimes: un garçon d’un an assis dans sa poussette lors d’un barbecue d’été; un enseignant de 53 ans promène son chien; et une mère de 43 ans regardant par la fenêtre de la chambre de son enfant au troisième étage. Tous les trois ont été tués par des balles perdues.

La flambée de violence a commencé juste au moment où la pandémie commençait à perturber des vies et à fermer des entreprises, et elle a atteint un crescendo au cours de l’été, la ville enregistrant en moyenne 57 meurtres par mois en juillet, août et septembre.

À titre de comparaison, chacun de ces mois a enregistré en moyenne 33 homicides en 2019.

Le service de police a été confronté à une vague de départs à la retraite que le commissaire de police Dermot Shea a déclaré « ne pouvait pas aller plus haut », moins de recrues en raison des coupes budgétaires et d’un bouleversement en milieu d’année dans la façon dont il enracine la violence armée.

Le NYPD a dissous en juin ses unités anti-criminalité en civil, qui se concentraient principalement sur la saisie d’armes illégales, au milieu des critiques de leurs tactiques agressives et de leur implication dans un nombre disproportionné de fusillades et de plaintes contre la police.

Le changement est intervenu au milieu de ce que Shea a décrit comme «une réserve infinie d’armes».

En juillet, après qu’une manifestation « Defund the Police » soit devenue une occupation à part entière à l’extérieur de l’hôtel de ville, la ville a transféré 1 milliard de dollars sur le budget de la police en déplaçant les fonctions de sécurité scolaire dans le système scolaire de la ville, réduisant les heures supplémentaires et éliminant près de 1200 classe de recrutement de personnes.

Les responsables de la police ont blâmé les réformes de la mise en liberté sous caution qui sont entrées en vigueur au début de 2020 pour avoir renvoyé les délinquants dans la rue, mais il y a peu de preuves que des personnes libérées de prison sont derrière les nouveaux crimes.