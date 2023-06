Un homme de 43 ans accusé du meurtre d’une femme de Sheffield, Emily Sanderson, retrouvée morte dans sa maison 10 jours après sa disparition

Un HOMME a été accusé de meurtre après qu’une femme disparue a été retrouvée morte dans une maison deux semaines après avoir été vue pour la dernière fois.

Emily Sanderson, 48 ans, a été retrouvée morte avec des « blessures à la tête » dans une maison de Hillsborough, Sheffield, mardi.

Emily Sanderson, 48 ans, a été retrouvée morte mardi Crédit : Police du Yorkshire du Sud

Une femme qui a été arrêtée le 31 mai parce qu’elle était soupçonnée d’avoir aidé des délinquants est toujours en liberté sous caution Crédit : LNP

Les flics ont maintenant accusé un homme de 43 ans de son meurtre après son arrestation vendredi.

Une femme de 40 ans, arrêtée le 31 mai, soupçonnée d’avoir aidé des délinquants, est toujours en liberté sous caution.

Emily a été « portée disparue » aux flics le 25 mai après n’avoir pas été « vue ni entendue » pendant six jours.

Son corps a ensuite été tragiquement retrouvé plus tôt cette semaine et une autopsie médico-légale a confirmé que la cause de son décès était des « blessures à la tête ».

Les flics ont souligné que la famille d’Emily reçoit le soutien d’agents spécialement formés et ont demandé que leur vie privée soit respectée.

L’inspecteur-détective en chef Andrea Bowell a déclaré: «La propriété où le corps d’Emily a été retrouvé a fait l’objet d’un examen médico-légal minutieux et approfondi.

« C’est nécessaire pour rassembler autant de preuves que possible pour nous aider à comprendre exactement ce qui s’est passé.

« Maintenant que nous avons été en mesure d’établir l’identité d’Emily, j’exhorte toute personne susceptible d’avoir des informations à se manifester.

« Emily a été portée disparue à la police le jeudi 25 mai, après qu’elle n’avait pas été vue ni entendue depuis le vendredi précédent (19 mai).

« Nous aimerions donc entendre toute personne susceptible de nous en dire plus sur les mouvements d’Emily depuis le 19 mai, qu’elle l’ait vue ou lui ait parlé, car cette information pourrait être extrêmement importante pour notre enquête. »

La force s’est référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police à la suite de l’incident.