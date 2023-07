Un homme de 40 ans paie 1 600 $/mois pour vivre dans une petite maison près de la plage, c’est plus petit qu’une place de parking

De 2020 à 2022, j’ai partagé mon temps entre deux locations : un appartement d’une chambre à New York et une petite maison à Santa Monica, en Californie. Mais un jour, j’ai décidé que j’avais besoin de changement. Mon beau-père était décédé et je vivais une rupture. Ces pertes ont changé ma perspective et réaligner ma vie pour qu’elle corresponde à mes valeurs est devenue une priorité. J’ai réalisé que je n’avais pas besoin d’autant de biens, et encore moins de deux endroits où vivre. Ainsi, en mai 2022, j’ai vendu ou donné la plupart de mes affaires. J’ai mis cinq cartons d’articles d’hiver dans une unité de stockage et j’ai quitté New York avec deux valises et un appareil photo. Maintenant, à 40 ans, la petite maison de 140 pieds carrés à Santa Monica est ma maison principale. Je suis à huit minutes en voiture de la plage et il y a de nombreux endroits pour faire de la randonnée à proximité.

La maison de Sung est garée dans la cour du propriétaire, à 8 minutes de route de la plage. Tristan Pelletier pour CNBC Make It

Un regard à l’intérieur de ma petite maison

La maison est plus petite que la taille moyenne d’une place de stationnement (qui est d’environ 150 pieds carrés). Mais il est conçu de manière à ne pas se sentir à l’étroit. J’ai trouvé la liste sur HotPads, un marché de location en ligne. La maison a été construite par des architectes à Studio de conception Minarcet est garé dans la cour arrière d’une maison unifamiliale. La pièce principale me sert de salon, de bureau, de dressing et de cuisine. J’ai ajouté quelques petits aspects comme des crochets et des accessoires, mais sinon l’endroit est exactement comme il est venu.

Le salon de Sung se double d’un dressing. « Je suis très exigeante quant à la façon dont j’organise ma garde-robe parce que j’ai si peu d’espace », dit-elle. Tristan Pelletier pour CNBC Make It

La porte vitrée laisse entrer beaucoup de lumière naturelle et ouvre vraiment l’espace. L’éclairage LED intérieur a six réglages réglables. J’utilise des lumières plus douces le soir et je n’allume les lumières de la salle de bain que le matin. Puisqu’il n’y a pas de cuisinière dans la maison, je garde un double brûleur au propane à l’extérieur. J’ai perfectionné mes compétences d’éclaireuse et je cuisine maintenant à la maison au moins six jours par semaine.

Comme l’espace de la cuisine est limité, Sung fait la plupart de sa cuisine à l’extérieur sur une cuisinière à gaz propane. Tristan Pelletier pour CNBC Make It

Le coin chambre est un peu une crique qui entoure complètement mon matelas. J’ai un tiroir caché sous le lit pour un rangement supplémentaire. Pour garder les choses organisées, j’utilise des séparateurs souples et des pochettes à fermeture éclair.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Sung dort face au nord, ce qui, selon elle, est « idéal pour le feng shui ». Tristan Pelletier pour CNBC Make It

Le seul espace de rangement dans la salle de bain se trouve sous le lavabo, qui a un cadre de 2,5 pieds et une petite étagère pour ranger les serviettes. L’une de mes caractéristiques préférées dans la maison est la façade de l’évier, qui est faite de caoutchouc recyclé, ce qui la rend fonctionnelle et facile à nettoyer.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur La salle de bain élégante et minimaliste dispose d’un espace de rangement ouvert sous le lavabo, où Sung range ses serviettes. Tristan Pelletier pour CNBC Make It

Construit pour être économe en énergie, la température est régulée par des panneaux de béton. Cela signifie que je n’ai pas besoin de climatisation et qu’un radiateur portatif suffit pour me garder au chaud pendant l’hiver.

J’ai appris ce que signifie vraiment vivre avec intention

La plupart du temps, je travaille à domicile pour gérer la marque de mes enfants, Grand petit univers. Comme je passe tellement de temps ici, une organisation méticuleuse n’est pas un choix, c’est une nécessité. Vivre intentionnellement dans un petit espace a de nombreux avantages : je gagne du temps, de l’énergie et de l’argent (surtout après m’être débarrassé de mon appartement new-yorkais à 4 500 $ par mois). C’est très serein et ancré. Je n’ai qu’une seule version de haute qualité de tout, et chaque élément a sa propre place. Je suis aussi devenu plus attentif à mes engagements sociaux. Je n’ai qu’une seule personne à la fois. Et je voyage pour rendre visite à ma famille et à mes amis à New York tous les quelques mois.

Avoir un accès facile à l’extérieur et pouvoir faire des randonnées a considérablement amélioré sa qualité de vie, dit Sung. Tristan Pelletier pour CNBC Make It

Avec mon nouveau style de vie, j’ai appris à apprécier l’art de ralentir. Cela m’aide à rester présent et calme. Je me vois vivre dans une petite maison pour toujours, et je veux utiliser mon expérience en design pour construire un jour ma propre communauté de petites maisons. Mais je chérirai toujours cet espace et ce moment charnières de ma vie. Yoo chanté est le fondateur de Grand petit univers, une marque pour enfants qui apporte un design minimaliste aux jouets et produits polyvalents. Elle a obtenu un baccalauréat de la Parson’s School of Design. Ses anciens clients incluent Birchbox, Dermalogica, L’Oréal Paris et Victoria’s Secret. Suivez-la sur Instagram @biglittleuniverse et @sungsationou sur Tiktok @biglittleuniverse_co. Ne manquez pas : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !